Korea Północna po raz pierwszy odniosła się do oskarżeń o wysyłanie swoich żołnierzy do walki z Ukrainą po stronie Rosji. - To bezpodstawne plotki, mające na celu zszarganie wizerunku naszego kraju - stwierdził przedstawiciel Pjongjangu przy ONZ. Zapewnił przy tym, iż współpraca reżimu z Kremlem jest "prawowita i partnerska".