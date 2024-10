Polska zajęła 33. miejsce w badaniu praworządności w krajach na całym świecie - wynika z rankingu Rule of Law Index organizacji World Justice Project (WJP). Na liście znalazło się także 141 innych państw.

Oznacza to, że pozycja naszego kraju w tej kwestii się poprawia - rok do roku wzrosła o trzy miejsca. "Po ośmiu latach Polska awansuje w rankingu (…). To znak, że przywracanie praworządności idzie w dobrym kierunku" - ocenił w sieci minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Polska awansowała w rankingu praworządności. Zmiana po latach rządów PiS

W poprzednich latach pozycja Polski spadała. W 2015 roku Warszawa zajmowała 21. miejsce, a w 2022 - 36. miejsce. W tamtym czasie Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ocenił m.in. że prawo unijne jest niezgodne z Konstytucją RP.

Na czele listy przodują kraje skandynawskie: Dania, Norwegia, Finlandia, Szwecja. Polskę wyprzedzają także przygraniczni sąsiedzi - Niemcy oraz Czechy.

Najniżej w rankingu plasują się z kolei Wenezuela, Kambodża, Afganistan, a także Haiti. Problemy z praworządnością - zdaniem organizacji - mają także tocząca z Ukrainą wojnę Rosja (113. miejsce) oraz wspierająca Moskwę Białoruś (105. miejsce).

Ranking praworządności państw. Opiera się o osiem kategorii

World Justice Project (WJP) to międzynarodowa, której celem jest stymulowanie działań na rzecz wzmocnienia praworządności na całym świecie. Ranking powstaje w oparciu o przeprowadzone ankiety, na które odpowiadają zarówno przedstawiciele opinii publicznej, jak i eksperci w dziedzinie prawa.

Coroczny raport organizacji ocenia stan praworządności w 142 krajach na świecie na podstawie ośmiu kategorii: porządek i bezpieczeństwo, poziom korupcji, egzekwowanie prawa, sądownictwo karne, sądownictwo, cywilne, otwartość rządu i przejrzystość jego działań, prawa podstawowe, mechanizmy ograniczeń władzy rządowej.