Godzinowa prognoza pogody dla Poznania. Szykuje się piękny dzień

Dziś w Poznaniu czeka nas piękna, bezchmurna środa, idealna na spacer czy aktywność na świeżym powietrzu. Słońce wzejdzie o godzinie 07:30, a zajdzie o 17:42. Maksymalna temperatura wyniesie 15,3 stopni Celsjusza, a minimalna spadnie do 7,6 stopnia. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 13,7 kilometrów na godzinę, a deszcz nie jest przewidywany.

Poranek w Poznaniu

Poranek w Poznaniu rozpocznie się umiarkowanym zachmurzeniem, które będzie st.owo zanikać. Od 7:30 do 11 temperatura wzrośnie z 7,6 do 12,3 st. Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, oscylując wokół 5,6-11,6 st. Wiatr z prędkością 10,9-13,1 km/h będzie wiał z umiarkowaną siłą, ale nie powinien przeszkadzać w planach. Indeks UV w tym czasie pozostanie niski, więc nie ma obaw o nadmierne nasłonecznienie.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie pełne słońce i najwyższe temperatury dnia. Między 12 a 17 termometry wskażą od 13,6 do 15,3 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą w granicach 12,8-14,3 st. Zachmurzenie zniknie, pozostawiając niebo bezchmurne. Wiatr utrzyma prędkość na poziomie 12,5-13,7 km/h, więc spacer po parku będzie czystą przyjemnością. Indeks UV osiągnie umiarkowany poziom, co oznacza, że warto zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne.

Wieczorem i nocą temperatura zacznie spadać, osiągając 9 st. Celsjusza około północy. Od 18 do 23 zachmurzenie będzie się zmieniać, od pochmurnego do całkowicie bezchmurnego nieba. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość od 7,4 do 4,6 km/h, co sprawi, że wieczór będzie spokojny. Indeks UV spadnie do niskiego poziomu, więc nie ma obaw o promieniowanie słoneczne.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 7,9 do 9 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr o prędkości 10,5-11,4 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 10,8 do 14,5 st., z bezchmurnym niebem i wiatrem do 13,7 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie szczyt 15,3 st., a niebo pozostanie bezchmurne, z wiatrem o prędkości 12,5 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie do 9,8 st., a niebo będzie pochmurne. Wiatr osłabnie do 5,7 km/h.

Od 22:00 do północy temperatura będzie wynosić około 9, st. Celsjusza z bezchmurnym niebem i lekkim wiatrem.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie wyraźnie cieplejsza niż w poprzednich dniach, kiedy średnie temperatury oscylowały wokół 8-9 st. Celsjusza. Ostatnie dni były równie słoneczne, ale ta dzisiejsza maksymalna będzie najwyższa w tym tygodniu, co czyni środę szczególnie przyjemną.

Warto skorzystać z dzisiejszej pogody i zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały dzień na spacer, wycieczkę rowerową lub relaks w parku. Przy tak sprzyjającej aurze, jesień w Poznaniu pokazuje swoje najlepsze oblicze.

red. / polsatnews.pl