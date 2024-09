Coraz bliżej zmiany czasu. Kiedy przestawiamy wskazówki?

Zmiana czasu 2024 zbliża się dużymi krokami. Jak zawsze przy tej okazji wracają dyskusje o tym, czy jest zasadne rozwiązanie. Tak czy inaczej, 27 października, w wielu krajach, między innymi w Polsce, trzeba będzie dostosować się do obowiązywania czasu zimowego. Oznacza to cofnięcie wskazówek o jedną godzinę.

Czas zimowy zacznie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę, 27 października o godzinie 3:00. Wtedy należy ustawić zegarki ponownie na 2:00. To cofnięcie oznacza, teoretycznie, "dodatkowe" 60 minut snu. Choć wielu zapatruje się na to z radością, to niekoniecznie wiąże się to z pozytywnymi dla zdrowia efektami. Przynajmniej w krótkim terminie.

Człowiek funkcjonuje w oparciu o rytm dobowy dostosowany do cyklu naprzemiennego pojawiania się światła i ciemności. Godzina mniej lub więcej na zegarze może więc w efekcie wyregulować organizm.

Zmiana czasu. Tak wpływa na ludzi i zwierzęta

W konsekwencji, po zmianie czasu ludzie narażeni są między innymi na zaburzenie snu, odczuwanie stresu i zmęczenia oraz problemy z koncentracją. Przekłada się to na przykład na mniejszą efektywność w pracy i wzrost ryzyka doprowadzenia groźnej sytuacji, choćby wypadku na drodze.

Co ważne, zmiana czasu wpływa też na zachowanie zwierząt domowych. Dostosowują się one do rytmu właścicieli i jego zaburzenie doprowadza do tego, że mogą być zdezorientowane, senne i mieć problemy z apetytem.

Kontrowersje wokół przestawiania zegarka

W teorii przechodzenie na czas zimowy i letni miało na celu wydłużyć korzystanie ze światła dziennego i przynieść oszczędność energii elektrycznej. Po raz pierwszy zdecydowano się na to w Niemczech w 1916 roku. Trzy lata później podobne rozwiązanie wprowadzono w Polsce, choć dopiero od 1977 r. funkcjonuje tu na stałe.

Według unijnych przepisów - Polska, tak jak większość krajów Wspólnoty, zmienia czas w ostatnią niedzielę marca oraz ostatnią niedzielę października.

Przeciwnicy tego działania powołują się na wspomniane kwestie zdrowotne, ale też ekonomiczne. Według nich przestawianie zegarków o godzinę nie przynosi spodziewanych oszczędności. Badacze nie są zgodni, czy w praktyce zmiana czasu przynosi zyski, czy straty.

Komisja Europejska przeprowadziła w 2018 roku konsultacje dotyczące zniesienia sezonowej zmiany czasu. Napłynęły odpowiedzi od ponad 4,5 miliona respondentów z 28 państw. 84 proc. z nich było za tym pomysłem.

Pomimo tego do zmian nie doszło, a czasy zimowy i letni wciąż obowiązują. Kolejne, po październikowym, przesunięcie wskazówek, odbędzie się 30 marca 2025 roku. Tym razem o godzinę do przodu.

red / polsatnews.pl