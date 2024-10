W 2021 roku 32 obywateli Afganistanu próbowało przedostać się do Polski przez granicę z Białorusią. Zostali zatrzymani. Teraz do Wielka Izba ETPC pochyli się nad tą sprawą. - W niektórych przypadkach (odsyłanie do Białorusi – red.) dotyczy osób, które formalnie poprosiły o azyl na terytorium Polski - wskazał w opublikowanym komentarzy Komisarz Praw Człowieka RE Michael O'Flaherty.