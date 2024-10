Rządowa strategia migracyjna. KPRM publikuje dokument

Pełny tekst dokumentu opublikowany został na oficjalnej stronie internetowej KPRM. Strategia migracyjna zapisana została łącznie na 36 stronach. Rada Ministrów przyjęła projekt 15 października.

Dokument odnosi się do kilkunastu obszarów, w których rząd ma podjąć działania wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Mowa o: dostępie do terytoriów, dostępie do ochrony krajowej i międzynarodowej, warunkach dostępu do rynku pracy, migracji edukacyjnej, integracji, obywatelstwa i repatriacji, a także diaspory polskiej.

Jak podkreślono we wstępie, nowe przepisy mają za zadanie "zobowiązać państwo do działań na wszystkich poziomach, tak aby dokonujące się procesy migracyjne były szczegółowo regulowane i pozostawały pod kontrolą zarówno w zakresie celu przyjazdu, skali napływu, jak i państw pochodzenia cudzoziemców".

Strategia migracyjna. "Nowy model udzielania ochrony"

Tłumacząc potrzebę zmian autorzy dokumentu podkreślili, że obecnie obowiązujące przepisy, które wprowadzone zostały po II wojnie światowej, "nie przystają do obecnych realiów".

"W szczególności chodzi tu o uznanie prawa państwa, zagrożonego działaniami hybrydowymi, do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Taka sama zasada powinna dotyczyć cudzoziemca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za zagrażającego społeczeństwu państwa przyjmującego" - czytamy.

Jednocześnie podkreślono, że w oparciu o strategię opracowany zostanie "nowy model udzielania ochrony" dla cudzoziemców. Mowa między innymi o "dobrowolnych i przymusowych powrotach tych cudzoziemców, których wnioski (azylowe - red.) zostaną uznane za niezasadne i niedopuszczalne".

"Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo". Rząd zapowiada ograniczenie nielegalnych przekroczeń granicy

Ważnym elementem w strategii migracyjnej ma być ochrona granic. Jak podkreślono w dokumencie oprócz wzmacniania zapór fizycznych i elektronicznych, rząd pracować będzie nad "sprawnym systemem odsyłania migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie granicę".

W przepisach zapisano także wzmocnienie procedur bezpieczeństwa na granicy polsko-ukraińskiej.

"Taka konieczność wynika z wyzwań związanych z przestępczością, które może pojawić sie zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, polegającej na przemycie broni, ludzi czy narkotyków. Na tej granicy będą rozbudowywane i modernizowane przejścia graniczne, tak aby uniknąć ryzyka tzw. wąskich gardeł dla wymiany handlowej oraz transportu materiałów do odbudowy i modernizacji Ukrainy" - napisano.

Uzyskanie polskiego obywatelstwa. Rząd zapowiada zmiany w przepisach

W strategii migracyjnej zawarty został także rozdział dotyczący uzyskania przez cudzoziemców polskiego obywatelstwa. Jak podkreślono, część przepisów, ze względu na aktualną sytuację, będzie musiała ulec zmianie.

"Doprecyzowane zostaną kryteria posiadania źródła utrzymania i miejsca zamieszkania oraz znajomości języka polskiego. Zostanie usunięta możliwość poświadczenia znajomości języka polskiego na podstawie świadectwa ukończenia szkoły z wykładowym językiem polskim. Jako przesłanka uznania cudzoziemca za obywatela polskiego zostanie wprowadzony „test obywatelski”, zawierający pytania dotyczące kultury i norm społecznych obowiązujących w Polsce" - stwierdzono.

"W praktyce uznanie za obywatela polskiego powinno być uzależnione od potwierdzenia, że dany cudzoziemiec jest zintegrowany ze społeczeństwem polskim, w tym wykazuje się odpowiednią znajomością języka polskiego" - dodano.

Polsatnews.pl