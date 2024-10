Dzisiaj w Poznaniu czeka nas dynamiczny dzień pod względem warunków atmosferycznych. Wschód słońca o godzinie 7:28, a zachód o 17:44. Temperatura maksymalna osiągnie 19,4 stopni Celsjusza, podczas gdy minimalna wyniesie 12,4 st. Prognozowane są słabe opady deszczu z prawdopodobieństwem wynoszącym 26 proc., a wiatr osiągnie prędkość do 21,9 km/h.

Poranek w Poznaniu zacznie się od dużego zachmurzenia, a temperatura utrzyma się w zakresie 12,4-16,0 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wahając się od 11,6 do 15,1 st. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość od 7,6 do 17,2 km/h.

Zachmurzenie dominować będzie aż do godziny 11:00, a prawdopodobieństwo opadów wzrośnie dopiero później.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W południe chmury zaczną się przerzedzać. Temperatura wzrośnie do 19,4 st., a odczuwalna do 18,6 st. Celsjusza. Wiatr będzie nieco silniejszy, z prędkością do 19,3 km/h.

Popołudnie zapowiada się bezchmurnie, co sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, więc nie ma konieczności stosowania szczególnych środków ochrony przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając około 13,2 st. Celsjusza przed północą. Odczuwalna temperatura wyniesie 12,5 st. Zachmurzenie ponownie wzrośnie, a późnym wieczorem mogą wystąpić słabe opady deszczu. Wiatr osiągnie prędkość do 21,9 km/h, co może być odczuwalne podczas wieczornych spacerów.

Prognoza godzinowa

Od północy do 6:00 temperatura będzie spadać z 13,7 do 12,4 st. przy dużym zachmurzeniu. Wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością od 7,1 do 10,2 km/h.

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 12,4 do 13,3 st., nadal przy dużym zachmurzeniu. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość od 9,7 do 10,5 km/h.

Od 9:00 do 15:00 temperatura wzrośnie z 13,3 do 19,4 st., z umiarkowanym zachmurzeniem i chwilowymi rozpogodzeniami. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość od 11,9 do 19,3 km/h.

Od 15:00 do 21:00 temperatura zacznie spadać z 19,4 do 15,6 st., a niebo stanie się bezchmurne, przechodząc w małe zachmurzenie. Wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością od 13,4 do 21,2 km/h.

Od 21:00 do 23:00 temperatura spadnie do 13,2 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i możliwością słabych opadów deszczu. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość od 19,7 do 21,9 km/h.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach w Poznaniu dominowały bezchmurne dni z chłodnymi temperaturami, które wynosiły od 3,2 do 8 st. Celsjusza. Dzisiejsza pogoda jest znacznie cieplejsza, co wskazuje na krótkotrwałe ocieplenie w regionie.

Podczas planowania dnia warto zwrócić uwagę na prognozowane zmiany pogody, zwłaszcza wieczorne opady i wzrastający wiatr. To dobry moment na skorzystanie z cieplejszej pogody, zanim nadejdzie chłodniejszy front.

