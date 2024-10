Wycofałem zgodę na prowadzenie przez Federację Rosyjską konsulatu w Poznaniu. Rezerwujemy prawo do podejmowania kolejnych, stanowczych działań - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski. To odpowiedź polskiej dyplomacji na informacje, iż za próbą podpalenia centrum z farbami we Wrocławiu stoją właśnie Rosjanie.