Przewidywania ekonomistów okazały się chybione. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wrzesień był Polaków wyjątkowo oszczędnym miesiącem.

Odczyt sprzedaży detalicznej za wrzesień. Ekonomiści są zaskoczeni

Jak wskazała w rozmowie z Interią główna ekonomistka Alior Banku Agata Filipowicz-Rybicka, o tym czy statystyki GUS-u obrazują jedynie jednorazowy spadek czy prognozują długotrwałą tendencję, przekonamy się w przyszłym miesiącu. Odczyt może jednak zmotywować RPP do szybszego cięcia stóp procentowych.

- Podejrzewamy, że spadek sprzedaży detalicznej może być związany z czynnikiem powodziowym, jednak skala tej klęski żywiołowej nie była aż tak wielka, by uzasadniać taki spadek. My w swojej prognozie założyliśmy, że w cenach bieżących sprzedaż nie rosła, a w cenach stałych wzrosła o 0,2 proc., była to więc jedna z najniższych prognoz na rynku - ale i tak odczyt okazał się poniżej naszych oczekiwań - powiedziała specjalistka.

Zaskoczenia nieoczekiwanym wynikiem nie kryje również mBank. Ekonomiści instytucji zwiastują "śmierć konsumenta" i sugerują, że gdyby nie sprzedaż samochodów, sytuacja mogłaby wyglądać jeszcze gorzej.

"Jeden z najgorszych odczytów jakie widzieliśmy"

"Konsument umarł. Sprzedaż detaliczna we wrześniu fatalna i aż trudno uwierzyć w tak dużą pomyłkę konsensusu prognoz oraz sam wynik. Co tu się podziało? Słabość widać po całej linii" - napisano w komunikacie w mediach społecznościowych mBank Research.

O "dużym negatywnym zaskoczeniu" czytamy też na stronie ING Economics Poland. "Dane o sprzedaży sugerują wyhamowanie wzrostu konsumpcji w III kwartale 2024 r. Wzrost PKB w III kwartale 2024 r. nie przekroczył 3 proc. r/r.

Ekonomiści z Analiz Pekao piszą wprost, że żadna z kategorii dóbr nie zdołała pozytywnie zaskoczyć. "To jest bez dwóch zdań jeden z najgorszych odczytów sprzedaży detalicznej, jakie kiedykolwiek widzieliśmy" - napisali.