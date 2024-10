Tyle zarabiają Polacy. Jednoznaczny trend

Przeciętna miesięczna pensja w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r. wzrosła o 10,3 proc. rok do roku i wyniosło 8140,98 zł brutto - przekazał GUS. Jednocześnie w rodzimych przedsiębiorstwach spada liczba etatów.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował nowe dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i płac w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu tego roku. Dowiadujemy się, że we wspomnianym sektorze, w porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku:

przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,5 proc. i wyniosło 6462,4 tys. etatów;

i wyniosło 6462,4 tys. etatów; przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 10,3 proc. i wyniosło 8140,98 zł brutto (ok. 5879 zł "na rękę")

Jednocześnie GUS przypomniał, że w lipcu tego roku płaca minimalna wzrosła do 4300 zł brutto, czyli o 1,4 proc. w porównaniu do ostatniego wzrostu, który miał miejsce w styczniu. Wówczas minimalne wynagrodzenia Polaków podniosły się do 4242 zł brutto. Wszystko to miało wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw - zauważył GUS.

Z ustaleń GUS wynika również, że w ujęciu miesiąc do miesiąca, płace Polaków spadły jednak o 0,6 proc. Spadek w stosunku do sierpnia był efektem zmniejszenia skali dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu - wskazał Urząd.

Przeciętna miesięczna pensja. Z czego się składa?

Przypomnijmy: na przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw składa się: wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, takie jak: premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

Warto podkreślić, że sektor przedsiębiorstw - dla którego dane opublikował GUS - obejmuje podmioty, w których pracuje 10 i więcej osób, prowadzące działalność gospodarczą.

Dlaczego dane z rynku pracy są istotne? Dzięki takim informacjom można lepiej zorientować się w kwestii dynamiki wzrostu PKB, ponieważ zarobki Polaków mają bezpośrednie przełożenie na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych.

