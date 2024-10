Wielkopolska Policja poinformowała, że złoży wniosek do Straży Granicznej o wszczęcie procedury przymusowego wydalenia z Polski obywatela Gruzji. Mężczyzna przez dwie kolejne noce driftował swoim samochodem na rynku w Środzie Wielkopolskiej.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend w godzinach nocnych. Mężczyzna driftował swoim samochodem po rynku w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie).

Driftował na rynku w centrum miasta

Po zrobieniu kilku "bączków" wysiadł z samochodu, tańczył do orientalnej muzyki i wykrzykiwał muzułmańskie pozdrowienie "salam alejkum", oznaczające "pokój z wami".

Nagrania z "popisami" kierowcy trafiły do internetu.

Mężczyzna dwa razy został zatrzymany przez policję. Pierwszy raz w nocy z piątku na sobotę. Podczas legitymowania okazało się, że jest to obywatel Gruzji, który ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Mężczyzna był trzeźwy, w niedzielę został przesłuchany i usłyszał zarzuty za trzy wykroczenia - poinformowało Radio Poznań.

Gruzin zostanie deportowany z Polski

Po wyjściu z aresztu obcokrajowiec postanowił powtórzyć swój wyczyn. W niedzielę w nocy ponownie został zatrzymany przez policję i ponownie usłyszał zarzuty.

Wszystko wskazuje na to, że kariera driftera-amatora szybko się w Polsce skończy. Wielkopolska policja poinformowała w poniedziałek wieczorem, że ze względu na licznie wykroczenia, mężczyzna będzie deportowany.

"Mężczyzna, który driftował autem na Rynku w Środzie Wlkp. będzie deportowany. Policjanci zatrzymali go dziś w nocy. Okazało się że to Gruzin. Ze względu na liczne wykroczenia, których się dopuścił złożymy wniosek do SG o wszczęcie procedury przymusowego wydalenia z Polski" - poinformowano.

