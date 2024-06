Driftował wokół pary nowożeńców. To nie on zapłaci wysoki mandat

Właściciel pojazdu, którym wykonano drift wokół pary nowożeńców, zapłaci 8 tys. zł mandatu. Jest to najwyższa przewidywana za podobny wyczyn kara grzywny. Okazuje się, że to nie on prowadził pojazd, ale odmówił podania nazwiska kierowcy. W ocenie funkcjonariuszy, publiczna droga w Radomiu została "potraktowana jak prywatny tor wyścigowy".