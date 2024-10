Kacper Rietz, Xayoo, Young Multi, czy Szymool. To tylko kilku influencerów, którzy - jak wskazuje Konopskyy - mieli promować portal hazardowy. Ze strony, której działalność na terenie kraju została zakazana przez Ministerstwo Finansów, korzystało 12 mln użytkowników, a jak udowadnia sam Konopskyy, nie brakowało wśród nich dzieci.

"Skala jest tak ogromna, że nawet dwugodzinny film nie zdoła objąć wszystkich odpowiedzialnych. W filmie wybraliśmy tych, którzy stoją na czele, z największymi zasięgami i największym wpływem" - czytamy na planszy już na samym początku nagrania opublikowanego przez Konopskyy'iego - autora internetowego, który ponad rok temu przyczynił się do ujawnienia tzw. afery Pandora Gate.

Afera hazardowa w polskim internecie. Konopskyy bierze pod lupę KeyDropa

"Mafia hazardowa polskiego internetu", bo tak nazywa się jego nowy reportaż, skupia się na promocji serwisu KeyDrop, w której uczestniczyło wielu znanych influencerów. Konopskyy przekonuje, że choć gwiazdy internetu miały świadomość, że na stronie w łatwy sposób można stracić pieniądze, uczestniczyli w jej popularyzowaniu ze względu na egoistyczne pobudki - mieli zarabiać w ten sposób dziesiątki milionów złotych.

Portal hazardowy, który zdołał przyciągnąć 12 milionów użytkowników nie wymagał weryfikacji wieku opartej na elektronicznym dokumencie. Osoba korzystająca ze strony musiała jedynie zadeklarować, że ukończyła 18 lat. Jednocześnie - jak wskazuje autor nagrania - serwis charakteryzował się kolorową szatą graficzną, niezwykle atrakcyjną dla młodych odbiorców. Wirtualne "skrzynki" ozdabiane były częstokroć postaciami komiksowych superbohaterów.

ZOBACZ: Gruzin driftował na rynku w centrum miasta. "Będzie deportowany"

Konopskyy przeanalizował też regulamin KeyDropa, w którym zawierała się informacja o tym, że "KeyDrop nie gwarantuje, że informacje zawarte na stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne, niewprowadzające w błąd". Autor wskazał, że siedziba organizacji znajdowała się na "melinie na Cyprze", a serwis mógł poprzez swoją działalność zarobić nawet 1,5 mld zł.

Znani influencerzy promowali hazard w internecie

Wśród influencerów, którzy promowali aktywność serwisu Konopskyy wymienia m.in. Isamu, Piotra Szeligę, Dżinolda, Merghaniego, Kacpra Rietza, Xayoo, czy Szymoola. Co ciekawe, przyznaje też, że sam współpracował z portalem. "Sam nie jestem w kwestii Keydropa święty i żałuję tej współpracy. Natomiast teraz mam na tyle jaj, żeby powiedzieć, że to był błąd" - broni się autor.

Jak przekonywał, wielu influencerów próbowało tłumaczyć swoją kooperację ukazywaniem widzom, że nawet oni przegrywają na portalu. "Tylko że to nie jest usprawiedliwienie. Taki twórca musi przegrać, żeby widz mógł się z tym utożsamić" - orzekł Konopskyy.

ZOBACZ: Twarde deklaracje ministra finansów. Chodzi o bary mleczne i 800 plus

20 listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów zadecydowało o wpisaniu KeyDropa do Krajowego Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Wielu twórców miało wówczas usuwać swoje nagrania z internetu, by nie być powiązanym z zakazanym w Polsce portalem.