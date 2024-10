Do wypadku doszło w Rzymie przy via dei Fornaci w 2019 roku. Luciano D’Adamo został potrącony przez samochód. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, a 63-letni wówczas Włoch trafił do szpitala.

Luciano był nieprzytomny, kiedy trafił na oddział. Obudził się dopiero następnego dnia i początkowo wydawało się, że jego obrażenia nie są poważne. Lekarze zaczęli się martwić, kiedy poprosili go o numer kontaktowy do rodziny, a on podał numer stacjonarny, dodając, że należy do jego matki.

Stracił pamięć o 39 latach życia

Okazało się, że Luciano stracił pamięć o 39. latach swojego życia. Kiedy się obudził myślał, że jest rok 1980, a on ma 24 lata.

Szpitalowi udało się skontaktować z rodziną, ale Luciano nie rozpoznał swoich bliskich. Nie wierzył, że kobieta i mężczyzna, którzy do niego przyszli to jego żona i syn.

- Ale jak mężczyzna urodzony na długo przede mną może być moim synem? I w takim razie jaka żona? Nie byłem żonaty, ale zaręczony z dziewczyną, która miała 19 lat. Właściwie ślub był już zorganizowany, mieliśmy pobrać się cztery miesiące później… - relacjonował dla gazety Il Messaggero.

Kiedy 63-latek stanął przed lustrem krzyknął. Nie rozpoznał samego siebie, a siwe włosy i zmarszczki go przeraziły.

Nie pamiętał nic z tego, co wydarzyło się w kraju i na świecie przez te wszystkie lata. Nie potrafił posługiwać się smartfonem, nie wiedział, że w kraju jest nowa waluta, nie potrafił korzystać z GPS w samochodzie.

Przez ostatnie lata przyjaciele i krewni z pomocą lekarzy próbowali pomóc mu odzyskać pamięć, opowiadając wydarzenia z przeszłości oraz pokazując zdjęcia. Ale bez powodzenia.

Jedyny szczegół, jaki przypomniał sobie to Luciano, to zawieszenie tabliczki w kształcie bociana nad łóżkiem swojego wnuka. To zdarzenie miało miejsce w 2014 roku. Samego wnuka 68-latek już nie pamiętał.

Luciano już się pogodził ze swoją sytuacją. Wie, że pamięć mu nie wróci i stara się przystosować do nowej rzeczywistości. Pracuje w szkole jako konserwator. Marzy o locie samolotem. Nie pamięta, że robił to już wiele razy.

- Czasami mówię, że chciałabym polecieć samolotem, ale nigdy tego nie robiłem. Żona mówi do mnie: "Co mówisz? Polecieliśmy razem do Paryża". A ja jej odpowiadam: "Ty tam byłaś, ja nie" - mówi.