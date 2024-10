Czasami nasze telefony zachowują się w nietypowy sposób, co może wzbudzać podejrzenia. Jeśli zastanawiasz się, czy ktoś szpieguje twoje urządzenie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych sygnałów. Sprawdzenie, czy smartfon jest śledzony, nie jest trudne. Wystarczy kilka prostych kroków, które pomogą rozwiać wątpliwości.

Jednym z głównych "objawów", który powinien zaalarmować, jest pojawienie się nieznanych aplikacji, których użytkownik nie instalował. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na szybsze niż zwykle zużycie baterii oraz ogólne spowolnienie działania urządzenia. Programy szpiegowskie mogą wykorzystywać dużą ilość zasobów systemowych, co negatywnie wpływa na wydajność smartfona.

Kolejne ślady działalności cyberprzestępców mogą objawiać się nieplanowanym wyłączaniem lub resetowaniem sprzętu. Podejrzane jest także nietypowe działanie aplikacji w telefonie - mogą same się uruchamiać, zawieszać, działać niestabilnie lub wysyłać niechciane powiadomienia.

Włączona kamera i dziwne dźwięki. Twój telefon może być szpiegowany

Niekontrolowane uruchamianie się kamery lub mikrofonu może wskazywać na to, że ktoś ma dostęp do telefonu. Jeśli te funkcje działają bez wiedzy użytkownika, istnieje duże prawdopodobieństwo, że smartfon został zhakowany.

Dziwne dźwięki podczas rozmów, a także w trakcie uśpienia telefonu, powinny budzić szczególną uwagę. Mowa tutaj na przykład o szumach, trzaskach czy pogłosach.

Alarmujące są również nietypowe połączenia i wiadomości. SMS-y lub e-maile z nieznanych źródeł mogą zawierać linki prowadzące do oprogramowania inwigilującego.

Te kody pomogą sprawdzić nieznane połączenia

Prostą czynnością, którą możesz wykonać w przypadku podejrzenia o zhakowanie, jest uruchomienie specjalnych kodów MMI. Wprowadza się je w ten sam sposób, jak dzwoni się na numer telefonu.

Kombinacja *#21# umożliwia zweryfikowanie czy połączenia nie są przekierowywane. Dotyczy to zarówno rozmów głosowych, jak i SMS-ów.

W przypadku przekierowania połączeń kod *#62# pozwala zidentyfikować numer, na który te dane trafiają. Często jest to poczta głosowa, ale mogą to być również niepożądane numery. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii warto wyjaśnić z operatorem.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego telefonu. Uprawnienia aplikacji i antywirus

Jak zareagować, gdy nabrało się podejrzenia, że ktoś ma dostęp do danych w telefonie? Skanowanie urządzenia programem antywirusowym może okazać się pomocne w wykryciu złośliwego oprogramowania. Warto również dokładnie przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji oraz ich uprawnień. Często zdarza się, że nawet pozornie niewinny program ma dostęp do naszych plików, mikrofonu czy kamery, co może stanowić poważne zagrożenie dla prywatności.

Zaleca się także zmianę wszystkich haseł, ponieważ nie ma pewności, jakie dane mogły zostać pozyskane przez przestępców. Można również wykonać reset smartfona do ustawień fabrycznych, co przywróci urządzenie do stanu pierwotnego. Należy pamiętać jednak, aby wcześniej zrobić kopię zapasową ważnych danych.

Specjaliści przypominają, aby wystrzegać się podejrzanych stron internetowych oraz nieznanych źródeł aplikacji oraz chronić swoje wrażliwe informacje mocnymi hasłami. Warto rozważyć włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania, jeśli jest dostępne.

Należy nie zapominać także o regularnym aktualizowaniu systemu operacyjnego i zainstalowanych programów.

