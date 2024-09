W ramach Światowego Dnia bez Samochodu, który obchodzony jest w niedzielę, wiele miast oferuje swoim mieszkańcom darmową komunikację. Tak jest chociażby w Warszawie, Krakowie, Radomiu czy Łodzi. Akcja ma na celu promowanie zrównoważonego transportu oraz zachęcanie do korzystania z bardziej ekologicznych środków przemieszczania się, takich jak rowery czy właśnie transport publiczny.

Co roku wiele miast włącza się w akcje związane z Dniem Bez Samochodu, oferując mieszkańcom darmową komunikację miejską. Nie inaczej jest i tym razem.

"W niedzielę korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego: parkingów Parkuj i Jedź, pociągów i autobusów Kolei Mazowieckich oraz pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest bezpłatne" - informuje WTP. Poza stolicą z bezpłatnych przejazdów można skorzystać także w Radomiu.

"Warto dziś zostawić auto pod domem i wybrać alternatywną formę poruszania się po mieście. Autobus, rower, rolki, hulajnoga czy pieszo - opcji jest wiele, więc zachęcam Was do przyłączenia się do świętowania i zrezygnowania z samochodu" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Dzień bez Samochodu. Darmowa komunikacja miejska w wielu lokalizacjach

Do bezpłatnych przejazdów zachęcają również Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W Dniu bez Samochodu za bilet na terenie Łodzi nie zapłaci właściciel samochodu oraz towarzyszący mu podróżni.

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna od wielu lat włącza się w tę kampanię, zachęca do pozostawienia samochodu na parkingu i wyboru bardziej ekologicznej formy transportu, jaką stanowi kolej. W niedzielę będzie można skorzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami ŁKA na terenie województwa łódzkiego oraz ŁKA Sprinter na linii Łódź-Warszawa" - przekazała dyrektorka Biura Marketingu ŁKA Iwona Borowińska.

Warto podkreślić jednak, że w mieście za bilet na pociąg nie zapłacą osoby posiadające ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz ich towarzysze: tyle osób, na ile zarejestrowane jest auto.

W przypadku chęci skorzystania z darmowego przejazdu MPK-Łódź mechanizm jest podobny. Koniecznie trzeba mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu i w razie potrzeby móc go pokazać do kontroli.

Kraków. MPK planuje paradę tramwajó

W promowanie korzystania z komunikacji miejskiej włączyły się również miasta na południu Polski takie jak Kraków czy Tarnów. W przypadku drugiej z miejscowości za darmo można jeździć autobusami, a za złotówkę pociągami regionalnymi.

Dodatkowo na zakończenie obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności ulicami Krakowa przejadą historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyjechały o godzinie 11 z zajezdni tramwajowej Nowa Huta (ul. Ujastek 12) i przejadą przez centrum miasta do zajezdni tramwajowej Podgórze (ul. J. Brożka 3).

Tamtejsze MPK podkreśla, że do pojazdów będzie można wsiąść. Koniec wydarzenia jest planowany na godzinę 15.