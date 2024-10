Poparcie dla ukraińskiego "planu zwycięstwa" i otwarcie na kwestie "natychmiastowego zaproszenia Ukrainy do NATO" zadeklarował minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. Podczas konferencji prasowej w Kijowie zakomunikował też, że Paryż jest gotów na przekazanie samolotów bojowych Mirage 2000 na początku przyszłego roku.

W sobotę szef francuskiej dyplomacji odwiedził stolicę Ukrainy. Na konferencji prasowej, w której uczestniczył razem z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą zadeklarował poparcie Paryża dla zaprezentowanego w tym tygodniu przez Wołodymyra Zełenskiego "planu zwycięstwa".

Kluczowym elementem tego planu jest "natychmiastowe zaproszenie Ukrainy do NATO". Ten punkt dla wielu członków sojuszu wydaje się być nie do przyjęcia.

Wojna w Ukrainie. Co z wejściem do NATO? "Jesteśmy gotowi"

Inne spojrzenie na tę kwestię ma jednak Jean-Noël Barrot. - Jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy do NATO, jesteśmy na to otwarci i jest to dyskusja, którą prowadzimy z naszymi partnerami - powiedział.

Francuski minister odniósł się też do informacji przekazywanych w ostatnim czasie przez stronę ukraińską, że żołnierze Korei Północnej pojawią się na froncie po stronie Rosjan. Jeśli tak się stanie, to - jego zdaniem - będzie oznaczało "poważną eskalację".

ZOBACZ: Wicepremier ocenił plan zwycięstwa Ukrainy. "To nie rozwiązuje tematu"

Z kolei Sybiha powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że podczas rozmowy z Barro omówił praktyczne kroki w celu realizacji "planu zwycięstwa".

Ponadto szef francuskiego resortu dyplomacji oznajmił. że Paryż przekaże Ukrainie samoloty bojowe Mirage 2000 na początku przyszłego roku. Nad Sekwaną mają też być szkleni ukraińscy piloci wyznaczeni do obsługiwania tych maszyn. Wcześniej Paryż informował, że planuje przekazać Kijowowi 20 myśliwców.