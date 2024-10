Pogoda dla Warszawy na dziś. Prawdziwie złota polska jesień

Dziś w Warszawie czeka nas prawdziwie złota jesień. Piątek zapowiada się bezchmurnie, a temperatury będą oscylować między 6,6 a 15 st. Celsjusza. Wschód słońca nastąpi o godzinie 7:04, a zachód o 17:37, co daje prawie 10,5 godziny na cieszenie się dobrą pogodą. Wiatr może osiągnąć prędkość do 22,1 km/h, ale nie przewiduje się opadów, więc można śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu.

Poranek zacznie się od chłodnych 6,6 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalne jako 3,4 stopnia. Bezchmurne niebo i lekki wiatr o prędkości około 18 km/h będą towarzyszyć pierwszym godzinom dnia.

Od godziny 7:00 do 11:00 temperatura stopniowo wzrośnie do 11,5 stopni Celsjusza, a odczuwalna wyniesie 9,7 stopni. Indeks UV w tym czasie będzie niski, co oznacza brak potrzeby stosowania ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie w Warszawie przyniesie wzrost temperatury do maksymalnych 15 stopni Celsjusza około godziny 15:00. W godzinach od 12:00 do 17:00 niebo pozostanie bezchmurne, a temperatura odczuwalna będzie się wahać od 11,3 do 13,4 stopni Celsjusza.

Wiatr, osiągający prędkość do 22 km/h, nie powinien przeszkadzać w przebywaniu na świeżym powietrzu. Indeks UV pozostanie niski.

Pogoda. Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem, od godziny 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając około 12 stopni Celsjusza, a odczuwalnie 10,3 stopni.

Bezchmurne niebo i wiatr o prędkości 21 km/h utrzymają się aż do późnych godzin nocnych. W nocy temperatura spadnie do 8,9 stopni Celsjusza, a odczuwalna do 6,1 stopni, co może skłonić do sięgnięcia po cieplejsze ubrania na wieczorny spacer.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 6,7 do 8,1 stopni Celsjusza, z bezchmurnym niebem. Wiatr północno-wschodni o prędkości 17,5-19,1 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 9,8 do 14,2 stopni Celsjusza, nadal bezchmurnie, wiatr osiągnie 21,2-22 km/h.

W godzinach 14:00-17:00 temperatura osiągnie maksymalne 15 stopni Celsjusza, wiatr osiągnie prędkość 22,1 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 12 do 8,9 stopni Celsjusza, wiatr o prędkości 21-19,9 km/h.

Porównanie z minionym tygodniem

W ostatnich dniach Warszawa doświadczała zmiennej pogody, od mglistych poranków po umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Dzisiejsza bezchmurna aura jest miłą odmianą, przypominającą pogodę z 12 października, kiedy to również cieszyliśmy się słońcem.

Dzisiejsza pogoda to doskonała okazja, aby spędzić czas na świeżym powietrzu, czy to na spacerze po parku, czy na rowerowej przejażdżce. Pamiętajmy jednak, że jesienny wiatr potrafi być zdradliwy, dlatego warto mieć przy sobie coś cieplejszego na wieczór.

