Oprysku drzew owocowych nie należy bagatelizować również jesienią. Warto zrobić to w październiku, by przygotować rośliny na zimę i cieplejsze miesiące. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń związanych z chorobami i działaniem szkodników. W efekcie nie trzeba też intensywnie używać środków chemicznych w następnych porach roku, co jest dobre dla drzewek i środowiska.

Jesienny oprysk jest praktycznym i korzystnym rozwiązaniem. W okresie tym na drzewkach nie ma już owoców, a zatem nie stanowi to zagrożenia dla ich jakości, a co za tym idzie - nie oznacza to niebezpieczeństwa dla spożywającego.

Okres przedzimowy nie jest również czasem aktywności owadów zapylających, więc opryski im nie zagrożą.

Ponadto, jeśli wykona się oprysk na przykład w październiku, nim przyjdzie zima, można zapobiec chorobom, które mogłyby zaatakować rośliny w kolejnych miesiącach. Łatwiej też użyć preparatu w trudnych miejscach, jeśli drzewa nie mają już liści.

To jednak nie wszystko. Z uwagi na zmiany klimatu, lato i jesień trwają dłużej. W efekcie sezonowe choroby czy szkodniki dostają więcej czasu, by zaatakować. Dlatego trzeba im przeciwdziałać.

Duże znaczenie ma również fakt, że gdy miną ciepłe miesiące, słońca ubywa, jest chłodniej i wilgotniej. A to pozwala na rozwój chorobom grzybowym. Ich szkodliwe działanie w tym czasie przekłada się na zły stan drzewka i ograniczenie plonów.

Jakie opryski stosować jesienią?

Jesienne opryski można wykonać powszechnie dostępnymi preparatami do likwidacji grzyba. Jakie środki sprawdzą się najlepiej? Miedzian pomoże w ochronie brzoskwini. Niestety, drzewo to jest narażone na kędzierzawość liści. Przyczynia się ona do pogorszenia plonów i stanu drzewa.

Podobne niepożądane skutki występują w przypadku jabłoni, gdy zmagają się z parchem. Parcha jabłoni można poznać między innymi po plamach na liściach i owocach. Dolegliwość ta sprawia, że owoce nie nadają się do jedzenia. Dlatego sadownik korzysta jesienią z oprysku pięcioprocentowym roztworem mocznika. Pozwala to zniszczyć patogen, ale też ograniczyć zagrożenie poprzez przyspieszenie opadu liści z drzewa.

Zalecenia przy jesiennej pielęgnacji sadu

Odpowiedni oprysk opiera się na korzystaniu z zalecanej przez producenta dawki. Wskazana jest ostrożność i wybranie dnia ze sprzyjającą pogodą. Jesienny oprysk lepiej wykonać, gdy nie wieje i jest sucho. Jak zawsze, swoje znaczenie ma też odpowiedni sprzęt.

Drzewom owocowym może również pomóc jesienne użycie nawozów fosforowo-potasowych. Wzmacniają odporność na nadchodzącą zimę i dobrze przygotowują do wegetacji. Niepożądane jest z kolei nawożenie azotem. Stosować można nawozy organiczne. Przycinanie gałęzi jest odradzane.

red / polsatnews.pl