Rzecznik prasowy Stowarzyszenia Aleksander Kowaliński poinformował, że Sąd Apelacyjny oddalił złożone przez nich zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego.

- Nie rzutuje to na organizację Marszu Niepodległości, gdyż wpłynęły do ratusza jeszcze inne zgłoszenia w tej sprawie i nadal są w grze - skomentował Kowaliński.

Prezes zarządu stowarzyszenia: To nie koniec sprawy

Prezes zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski odniósł się do piątkowej decyzji sądu. "Nie jest nam znane uzasadnienie, którego Sąd nie doręczył naszemu pełnomocnikowi" - poinformował na platformie X.

Dodał, że "to nie oznacza końca sprawy". "Cały czas czekamy na udostępnienie w BIP jednego z kilku zgromadzeń, o których zawiadomiliśmy 12 października" - napisał.

Malewski przypomniał, że marsz przeszedł ulicami stolicy już 14 razy i "niezależnie od wszystkiego" zostanie zorganizowany po raz kolejny.

Marsz Niepodległości 2024. Rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji

W czwartek prawnicy Instytutu Ordo Iuris złożyli w imieniu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zażalenie na postanowienie oddalające odwołanie od zakazu Rafała Trzaskowskiego.

"Nie mamy wątpliwości: Marsz Niepodległości przejdzie przez Warszawę jak co roku" - zapewnił szef sztabu organizacyjnego Marcin Kowalski w mediach społecznościowych na kilkanaście godzin przed decyzją sądu apelacyjnego.

Dwa dni temu prezes zarządu stowarzyszenia Bartosz Malewski poinformował o szczegółach postanowienia sądu pierwszej instancji. W uzasadnieniu sędzia miał przyznać, że organizacja poprawnie i w terminie złożyła zawiadomienia, co wcześniej zakwestionował warszawski ratusz.

"Pozostałą argumentację dotyczącą rzekomego zagrożenia dla życia i zdrowia rozstrzygnie sąd drugiej instancji" - zapowiadał w środę Malewski.

Decyzja ratusza ws. Marszu Niepodległości

W poniedziałek warszawski ratusz odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości pozwoleń na zorganizowanie 11 listopada zgromadzeń na trasie od ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego. W tym terminie i na tej trasie od lat stowarzyszenie organizowało marsz.

Urzędnicy poinformowali, że Stowarzyszenie złożyło kilka zawiadomień o zgromadzeniu, które były "praktycznie tożsame w treści", a różniły się jedynie początkową datą planowanej aktywności.

W wydanej odmowie ratusz zaznaczył, że sposób składania zawiadomień przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie pozwala uznać, które z nich jest w rzeczywistości prawdziwe i będzie przeprowadzone, bo w żadnym z kolejnych zgłoszeń organizator nie wycofał się ze wcześniej złożonych zawiadomień.

Ratusz podał też, że wszystkie te zgłoszenia były przedwczesne. Mimo to ratusz wystąpił do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i do Zarządu Transportu Miejskiego o ocenę planowanego zgromadzeń.

"Odpowiedzi, jakie zostały udzielone, jednoznacznie świadczą o tym, że organizacja zgromadzenia w przyjętej przez organizatora formule (w pierwszym zgłoszeniu jest to łącznie 16 dni, w późniejszych składanych zawiadomieniach ta liczba odpowiednio maleje), będą miały bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta i działania służb ratunkowych oraz transportu publicznego, doprowadzając do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Warszawy, co z kolei spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców" - przekazał ratusz.