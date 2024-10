Dzisiejszy czwartek w Krakowie zapowiada się wyjątkowo słonecznie i bezchmurnie. To idealny dzień na spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Słońce wzeszło o godzinie 07:03 i zniknie za horyzontem o 17:47. Temperatury będą wahać się od 3,3 do 16,4 stopni Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 19,1 kilometrów na godzinę, jednak nie musimy obawiać się opadów deszczu.

Poranek w Krakowie zaczął się chłodno, z minimalną temperaturą około 3,3 stopni Celsjusza tuż po wschodzie słońca. Temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie -0,3 stopnia.

Poranek w Krakowie. Prognoza na dziś

Wiatr będzie wiał z prędkością około 14,5 kilometrów na godzinę, ale bezchmurne niebo i brak opadów sprawią, że poranek będzie przyjemny. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, co oznacza, że nie trzeba martwić się o ochronę przed słońcem.

W miarę jak dzień będzie postępował, temperatura wzrośnie do maksymalnej wartości 16,4 stopni Celsjusza około godziny 15:00. Odczuwalna temperatura również będzie się utrzymywać w okolicach 15 stopni, co powinno zachęcić do spacerów po parkach i ogrodach.

ZOBACZ: Pogoda dla Warszawy na dziś. Czego można się spodziewać?

Wiatr nieco się wzmocni, osiągając około 19 kilometrów na godzinę, ale nadal będzie bezchmurnie. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz czy silne słońce.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem temperatura zacznie spadać, a około godziny 18:00 wyniesie około 10,4 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie do 14,9 kilometrów na godzinę, a niebo pozostanie bezchmurne.

Noc przyniesie dalszy spadek temperatury do około 6,2 stopni Celsjusza przed północą, co oznacza, że wieczorne wyjścia warto planować z ciepłym okryciem. Brak opadów i niskie zachmurzenie sprawią, że nocne niebo będzie idealne do obserwacji gwiazd.

Prognoza godzinowa

● Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 3,6 do 5,7 stopni Celsjusza. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość od 14,5 do 15,3 kilometrów na godzinę. Opady nie są przewidywane.

● Od 10:00 do 13:00 temperatura będzie się wahać od 8,1 do 14,6 stopni Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr przyspieszy do prędkości od 15,6 do 18,3 kilometrów na godzinę. Opady nie wystąpią.

● Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie maksymalne wartości od 15,9 do 12,9 stopni Celsjusza, a niebo nadal będzie bezchmurne. Wiatr będzie wiał z prędkością do 19 kilometrów na godzinę.

● Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 10,4 do 7,4 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie do 9,9 kilometrów na godzinę, a niebo pozostanie bezchmurne.

● Od 22:00 do 23:00 temperatura spadnie z 6,7 do 6,2 stopni Celsjusza. Wiatr zmaleje do 7,7 kilometrów na godzinę, a niebo będzie bezchmurne.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie zapowiada się zdecydowanie bardziej słoneczna i cieplejsza. W poprzednim tygodniu dominowały dni z dużym zachmurzeniem i niższymi temperaturami, jak na przykład 15 października, gdy temperatura wynosiła około 11,1 stopni Celsjusza przy dużym zachmurzeniu.

ZOBACZ: Seria przymrozków w całej Polsce. Pogoda nie będzie rozpieszczać

Dzisiejszy dzień będzie wyjątkowo jasny i przyjemny, co jest miłą odmianą po pochmurnych i chłodniejszych dniach. Zachęcając do korzystania z pięknej pogody, warto pamiętać, że nawet w słoneczne dni jesieni, temperatura może szybko spaść po zachodzie słońca. Idealnym dodatkiemdo spaceru może być kubek gorącej herbaty, który rozgrzeje w chłodniejszy wieczór.

red. / Polsatnews.pl