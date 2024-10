Pogoda dla Warszawy na dziś. Czego można się spodziewać?

Dzisiaj Warszawa przywita nas pogodą pełną słońca i umiarkowanego wiatru. Czwartkowy poranek rozpoczął się wschodem o 07:02, a dzień zakończy się zachodem o 17:39. Maksymalna temperatura wyniesie 13,8 stopni, a minimalna 5,9 stopni. Przez cały dzień możemy spodziewać się małego zachmurzenia i braku opadów, co jest doskonałą wiadomością dla tych, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu.

Poranek w Warszawie zapowiada się chłodno, ale przyjemnie. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie rosła od 5,9 do 10,1 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą nieco niższą. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość do 19,3 kilometrów na godzinę, co może sprawić, że poczujemy lekki chłód. Indeks UV będzie niski, więc nie ma potrzeby obawiać się nadmiernej ekspozycji.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie do maksymalnych 13,8 stopni Celsjusza. Zachmurzenie pozostanie małe, a wiatr osiągnie prędkość do 23,5 kilometrów na godzinę. Odczuwalna temperatura będzie oscylować w granicach 11,1-12,1 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie na poziomie zerowym, co sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Warszawie

Po godzinie 18:00 temperatura zacznie spadać, osiągając 11,3 stopni Celsjusza, a pod koniec dnia 8,7 stopni Celsjusza. Wieczór oraz noc będą bezchmurne, z wiatrem o prędkości około 20 kilometrów na godzinę. Odczuwalna temperatura wieczorem wyniesie od 9,6 do 5,8 stopni Celsjusza. To idealny czas, aby wybrać się na wieczorny spacer i podziwiać rozgwieżdżone niebo.

Godzinowa prognoza pogody

Od 6:00 do 9:00 niebo będzie bezchmurne, a temperatura wzrośnie od 5,9 do 7,1 stopni Celsjusza. Wiatr będzie w granicach od 17,1 do 19,3 kilometrów na godzinę.



Od 10:00 do 13:00 przewiduje się małe zachmurzenie, a temperatura wzrośnie od 8,5 do 12,8 stopni Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 23,5 kilometrów na godzinę.



Od 14:00 do 17:00 temperatura będzie się wahać od 13,5 do 12,5 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr osłabnie do prędkości 22,2 kilometrów na godzinę.



Od 18:00 do 23:00 wieczór stanie się chłodniejszy, a temperatura spadnie od 11,3 do 8,7 stopni Celsjusza. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość do 20,2 kilometrów na godzinę.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach pogoda w Warszawie była zmienna. Na początku tygodnia, 15 października, temperatura wynosiła średnio 13,11 stopni Celsjusza z umiarkowanym zachmurzeniem. W porównaniu do dzisiejszego dnia, temperatura jest zbliżona, jednak dzisiejszy brak opadów i więcej słońca zapowiadają bardziej sprzyjające warunki do spędzania czasu na zewnątrz.

Dzisiejsza pogoda w Warszawie oferuje doskonałe warunki do jesiennych spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo i przyjemna temperatura to świetna okazja, by cieszyć się pięknem polskiej złotej jesieni.

red / Polsatnews.pl