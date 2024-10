Iga Świątek ma nowego trenera. To znane nazwisko

Iga Świątek ogłosiła nazwisko następcy Tomasza Wiktorowskiego. Jej nowym trenerem został Wim Fissette. To szkoleniowiec z Belgii, który wcześniej prowadził takie zawodniczki, jak Naomi Osaka czy Kim Clijsters.

Iga Świątek informację o nowym trenerze przekazała w czwartek rano na Instagramie.

Iga Świątek ma nowego trenera. Wim Fissette zastąpił Tomasza Wiktorowskiego

"Mam więc obiecywane wcześniej wieści. Bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette. Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna…" - podkreśliła gwiazda światowego tenisa.

"Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem. Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji" - dodała Iga Świątek.

Na ogłoszenie nazwiska nowego szkoleniowca czekaliśmy niecałe dwa tygodnie. W środę 4 października Świątek ogłosiła zakończenie współpracy z Tomaszem Wiktorowskim.

Wkrótce więcej informacji.