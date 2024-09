Piłkarz Robert Lewandowski odebrał w niedzielę 1 września Order Uśmiechu. Tym samym został 1050. kawalerem wyróżnienia przyznawanego na wniosek dzieci przez specjalną kapitułę. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości kapitan polskiej reprezentacji musiał także wypić kieliszek soku z cytryny. - To chyba najcenniejsze wyróżnienie - przyznał przed wszystkimi obecnymi.

Lewandowski Kawalerem Orderu Uśmiechu został już w 2022 r., ale jak ujawniono, jego napięty grafik uniemożliwiał dotychczas uroczyste odebranie wyróżnienia. Mimo tak długiego oczekiwania, piłkarzowi nie udało się pobić rekordu Jerzego Owsiaka. Pomysłodawca WOŚP na wręczenie mu nagrody czekał bowiem aż ćwierć wieku.

Robert Lewandowski odebrał Order Uśmiechu

Podczas ceremonii wręczenia kapitanowi polskiej reprezentacji piłkarskiej Orderu Lewandowski wygłosił krótkie przemówienie, w którym wyraził wielką wdzięczność i wzruszenie z powodu otrzymania wyróżnienia przyznawanego na wniosek najmłodszych.



- Życzę wam, żebyście nigdy się nie poddawali, spełniali marzenia, grali na największych arenach i robili to, co jest waszą pasją - mówił do wszystkich zebranych dzieci.

WIDEO: Robert Lewandowski odebrał Order Uśmiechu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Uroczystość towarzyszyła jeszcze jednej okazji, a mianowicie obchodom 65-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Varsovia, w którym to piłkarz stawiał swoje pierwsze kroki sportowe. Oprócz niego, obecni byli także m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza, trener Michał Probierz i członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.



Jednym z kluczowych momentów było również tradycyjne wypicie przez wyróżnionego kieliszka świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Jak stanowi regulamin, sok wypić trzeba duszkiem, a po wszystkim szeroko się uśmiechnąć.

Robert Lewandowski wyróżniony przez dzieci

Robert Lewandowski urodził się w sierpniu 1988 r. w Warszawie, a rozpoznawalność zdobył jako zawodnik Znicza Pruszków, skąd przeszedł do Lecha Poznań, zostając w 2010 r., jako jego zawodnik, królem strzelców ekstraklasy.



W styczniu 2009 roku Lewandowski został uznany przez brytyjski "Times" jednym z 50 najbardziej obiecujących graczy świata poniżej 23 lat. Rok później przeszedł do Borussii Dortmund, która to zapłaciła za niego 4,5 mln euro. Z BVB wywalczył następnie dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec i wystąpił w finale Ligi Mistrzów.

ZOBACZ: Wykąpały się w słynnej włoskiej fontannie. Spotkała je surowa kara



Po czterech latach Lewandowski zmienił klub na Bayern Monachium, z którym odniósł jeszcze więcej sukcesów. Obecnie gra w lidze hiszpańskiej, a dokładniej w FC Barcelonie.



Jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną, w barwach biało-czerwonych piłkarz zadebiutował w 2008 r. w wygranym 2:0 meczu z San Marino. Dotychczas zaliczył już 132 występy w kadrze narodowej i strzelił 76 goli, co stanowi w obu przypadkach rekord reprezentacji Polski.

Order Uśmiechu. Wyróżnienie dla wyjątkowych dorosłych

Order Uśmiechu to wyróżnienie wymyślone przez redakcję "Kuriera Polskiego", zainspirowane wywiadem z pisarką Wandą Chotomską.



Ma on formę medalu przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie.



Wśród laureatów są m.in.: Jan Paweł II i Franciszek, Dalajlama XIV, Nelson Mandela, Ewa Błaszczyk, Anna Dymna, Piotr Fronczewski, Steven Spielberg, Jerzy Stuhr, Janina Ochojska, Jerzy Owsiak, prof. Zbigniew Religa, Majka Jeżowska i Marcin Gortat.