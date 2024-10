PKP Intercity uruchomi nową trasę pociągów Pendolino. Od 15 grudnia składy kategorii Express Intercity Premium pojadą z Warszawy do Poznania i Szczecina. Zapewnione będą również przesiadki do Gorzowa Wielkopolskiego. Zaskakującą informację podano na środowej konferencji dotyczącej rozkładu jazdy PKP na 2025 rok.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślał, że uruchomienie nowego połączenia Pendolino jest ważnym krokiem w celu stworzenia dobrej komunikacji między Szczecinem a Warszawą. Ma posłużyć również zwiększeniu komfortu pasażerów.

"Każdy podróżny ma do dyspozycji gniazdka elektryczne, a wnętrze pociągu wyposażone jest w automatyczne drzwi. Pojazdy są także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, podróżujących z małymi dziećmi czy pasażerów z rowerami i nartami" - napisano w komunikacie PKP Intercity.

Pendolino zawiezie do nowych miast. To nie tylko Poznań i Szczecin

Czas przejazdu Pendolino ze stolicy do Szczecina wyniesie ok. 4 godziny i 15 minut, co przyspieszy dotychczasową komunikację kolejową na tym odcinku. Kursy będą realizowane w ramach dotychczasowych połączeń EIC "Chrobry" i "Sedina" - wyruszać do Warszawy będzie przed godz. 8:00, a wracać do Zachodniopomorskiego o 20:00.

"Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa" - wskazano w oświadczeniu państwowego przewoźnika. Pierwsze kursy, inaugurujące sezon 2024/2025, rozpoczną się 15 grudnia.

ZOBACZ: Awantura na pokładzie. Kapitan nie wytrzymał i zawrócił maszynę

Póki co nie podano, ile kosztować będą bilety na Pendolino w relacji Warszawa - Poznań - Szczecin. Wiadomo jednak, że PKP Intercity uruchomi też nowy pociąg "Bolesław Prus", należący do kategorii Express Intercity (EIC). Skład również będzie kursować pomiędzy tymi miastami.

Nowy rozkład PKP. Ministerstwo: Pociągi Intercity pokonają 78 mln km rocznie

Piotr Malepszak z resortu infrastruktury stwierdził, że celem działań ministerstwa jest uatrakcyjnienie kolei i zachęcenie do korzystania z nich osób, które do tej pory korzystały głównie z prywatnych samochodów - tak, "aby kolejne miliony podróżowały z nami".

- Od grudnia pociągi PKP IC będą pokonywały 78 mln km rocznie, taborem, który dziś posiadamy. Będziemy go efektywniej wykorzystywać - zapowiedział wiceminister.

ZOBACZ: Afera w pociągu Polregio. Jadowity pająk chodził po suficie

Podczas konferencji głos zabrał również szef Ministerstwa Infrastruktury, Dariusz Klimczak. Poinformował, że od od początku nowego sezonu realizowane będą cztery pary nowych połączeń z Gdyni do czeskiej Pragi. Pociągi zatrzymywać będą się m.in. w Bydgoszczy, Poznaniu, Gnieźnie, Kłodzku czy Międzylesiu.