Pasażerowie pociągu Polregio na Pomorzu zauważyli dużego pająka spacerującego po suficie wagonu. Nagranie z incydentu trafiło do sieci, a jeden ze specjalistów rozpoznał w zwierzęciu jadowitego ptasznika. Zaproponował pomoc w odłowie, ale przewoźnik z niej nie skorzystał. Tymczasem pajęczak zniknął bez śladu.

O niecodziennej sytuacji w pociągu Polregio poinformował portal trójmiasto.pl. Pająk był widziany w piątek po południu na trasie Tczew-Słupsk. "Widziałem jakiegoś dużego czarnego pająka. Jakiś egzotyczny. Zgłosiłem to, ale niestety pająk gdzieś zwiał" - zrelacjonował jeden z pasażerów.

Pomorze. Jadowity pająk grasował w pociągu. "Nie znaleźliśmy"

W sieci szybko zaczęły krążyć nagrania, pokazujące jak pajęczak drepcze po suficie. Zobaczył je specjalista - Mariusz Zastawny z firmy Gadoland Rumia, który prowadzi wystawę z egzotycznymi zwierzętami w aquaparku w Redzie. Jak opisał na Facebooku, natychmiast zadzwonił do przewoźnika, by zaoferować swoją pomoc.

Podczas rozmowy wyjaśnił, jakie są niebezpieczeństwa związane z obecnością pająka na pokładzie oraz co należy zrobić w takiej sytuacji. Zaoferował też, że odłowi pająka, jednak gdy okazało się, że trzeba będzie za to zapłacić, Polregio miało się wycofać.

- Jestem z Rumi, więc zadeklarowałem, że mogę podjechać i się tym zająć. Jednak gdy powiedziałem, że będzie się to wiązało z kosztami, niedużymi, bo chodziło o kilkaset złotych, to nagle usłyszałem, że sprawy nie ma - opisywał w rozmowie z trojmiasto.pl.

Portal skontaktował się również z rzecznikiem Polregio. - Pociąg został przez nas dokładnie sprawdzony. Pająk nie został znaleziony. Jeżeli mimo to zostanie on zauważony, np. podczas sprzątania pociągu, to wspólnie z odpowiednimi służbami podejmiemy działania w celu jego odłowienia - zapewnił Jakub Leduchowski.

Jadowity pająk w pociągu Polregio. "Uważaj jak wchodzisz"

Zdaniem specjalisty takie zachowanie jest nieodpowiedzialne. "Naszym polskim zwyczajem interwencję podejmuje się dopiero w momencie, jak wydarzy się coś poważnego i smutnego. No cóż, uważaj przy wchodzeniu do pociągu" - skomentował tak obrót spraw pan Mariusz.

Jego zdaniem zauważony osobnik to najprawdopodobniej Chromatopelma cyaneopubescens, czyli ptasznik niebieski. Jest jadowity, ale jego jad nie zagraża życiu człowieka. Ukąszenie może być jednak bolesne i wywoływać miejscową reakcję alergiczną. To gatunek szybki i zazwyczaj dość płochliwy.

"Najgorszym scenariuszem może być sytuacja, gdy spadnie lub 'wyczesze' swoje parzące włoski na kogoś, kto jest alergikiem" - podkreślił ekspert. Szczególnie uważać powinny być osoby uczulone na jad osy czy pszczoły, a także osoby starsze lub dzieci, ponieważ mogą gorzej znieść ukąszenie.