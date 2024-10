We wtorek mija rok od ostatnich wyborów parlamentarnych. Premier Donald Tusk wspomniał o rocznicy we wpisie w mediach społecznościowych.

"Dziękuję wam za zwycięstwo 15 października, za wasz upór i odwagę, za wiarę w Polskę, w demokrację i w siebie samych, za cierpliwość i wytrwałość przez ten niełatwy pierwszy rok" - napisał szef rządu.

"Mam nadzieję, że - czasem zniecierpliwieni, czasem zezłoszczeni - jeszcze chwilę ze mną wytrzymacie" - dodał.

Wybory 15 października. Nowa koalicja rządząca

Dokładnie 15 października 2023 w wyborach parlamentarnych PiS nie uzyskało wystarczającej liczby mandatów dających większość w Sejmie.

Po tym jak wotum zaufania nie uzyskał rząd Mateusza Morawieckiego, władzę przejęła koalicja stworzona przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r.

Szymon Hołownia o koalicji rządzącej: Wystawiłbym "czwórkę z minusem"

O podsumowanie roku od wyborów parlamentarnych proszony był we wtorkowym "Graffiti" marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- To nie musiało się tak skończyć. Dziś traktujemy to jak oczywistość, ale nie byliśmy pewni. To jest historyczny moment i historyczna zmiana, ale rozczarowanie też jest. Sporo rzeczy nie wyszło - ocenił lider Trzeciej Drogi. - Wystawiłbym nam, jako koalicji, "czwórkę z minusem", bo widzę, ile roboty jest jeszcze do zrobienia - dodał.

Współpraca Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy to - jak mówił Hołownia - "nie była kaszką z mleczkiem i spijanie sobie z dziubków". - To były bardzo ostre rozmowy - podkreślił.



Dopytywany przez Marcina Fijołka marszałek Sejmu stwierdził, że "koalicja przetrwa". - Mam nadzieję, że zrobi bardzo dużo dobrej roboty. Nie będzie innej koalicji w Polsce do 2027 roku - ocenił Hołownia.