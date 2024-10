Zmiany w odczuwaniu doznań smakowych łatwo przeoczyć, ponieważ często wiążą się z powszechnymi dolegliwościami, takimi jak grypa. Niektórzy obwiniają sposób przygotowania potrawy. To błąd. Okazuje się, że specyficzne posmaki lub intensywne odczuwanie konkretnego smaku mogą być oznakami poważnych chorób. Istnieje wiele zaburzeń zwiastujących niepokojącą diagnozę.

Problemy związane z poczuciem smaku mogą wiązać się między innymi z nowotworem. W czasopiśmie "Frontiers in Oncology" opublikowano artykuł dotyczący zmian u pacjentów z rakiem płuc. Jak się okazuje, u 35-38 proc. nieleczonych wcześniej osób, u których zdiagnozowano tę chorobę, wystąpiła dysgeuzja.

Zaburzenie smaku u osób chorych na raka

Czym jest dysguezja? To pojęcie oznacza zaburzenie odczuwania smaku. Może to prowadzić do zmiany doznań związanych z jedzeniem konkretnych potraw (drażniące posmaki). Wspomniany artykuł stanowi syntezę badań, w których między innymi opisano stałe odczuwanie słodkiego smaku u chorych na raka płuc.

Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne (ACS) wskazuje, że nowotwory w okolicach głowy i szyi mogą charakteryzować się poniższymi zmianami, które różnią się w zależności od osoby. Oto niektóre z nich:

nie odczuwa się takiego jak wcześniej smaku jedzenia lub każdy posiłek smakuje tak samo,

pożywienie ma mdły smak albo może być zbyt słone lub słodkie,

ponadto, po spożyciu mięsa, można odczuwać gorzki bądź metaliczny posmak.

Gorzkawy posmak może być sygnałem od wątroby

Podobne objawy towarzyszą również innym dolegliwościom. Przykładem jest zaburzenie pracy wątroby. Jak podaje portal Medical News Today, osoby cierpiące na niewydolność wątroby mogą odczuwać metaliczny smak w ustach. Prawdopodobnie wiąże się to z niedoborem witamin B i C, a także miedzi i cynku.

ZOBACZ: Widzisz mroczki przed oczami? Może to świadczyć o chorobie

W czasopiśmie "European Journal of Gastroenterology & Hepatology" pojawił się artykuł podsumowujący badania 40 pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Przygotowali go polscy naukowcy. Wskazali oni między innymi na intensywniejsze poczucie słodkiego smaku towarzyszące tej chorobie.

Z kolei WZW typu B, jak pisze portal Healthline, charakteryzuje się poczuciem gorzkawego posmaku. Towarzyszą też mu między innymi nieprzyjemny oddech i utrata apetytu.

A może to tarczyca?

Zaburzenia smaku wiążą się również z niedoczynnością tarczycy. Jest to związane między innymi z charakterystycznym dla tej dolegliwości syndromem BMS, a więc zespołem piekących ust.

BMS wiąże się z szeregiem przykrych objawów. Jest także wśród nich odczuwanie metalicznego i gorzkiego posmaku. Na zaburzenia smaku wpływa też poczucie suchości. Inne symptomy to kłucie lub pieczenie jamy ustnej. Co ważne, zespół piekących ust może wiązać się też z inną chorobą tarczycy - Hashimoto.

ZOBACZ: Pojawił się pisk lub szum w uszach? Przyczyn może być co najmniej kilka

Zaobserwowanie u siebie opisanych zaburzeń zmysłu powinno skłonić do skonsultowania się z lekarzem w celu omówienia objawów.

red / polsatnews.pl