Chwile grozy na wrocławskim osiedlu. Ptasznik został zauważony na schodach. Przerażeni mieszkańcy zadzwonili na numer alarmowy, by ktoś przyjechał zabrać zwierzę. Pracownik TOZ schwytał je do słoika po ogórkach i chciał go wyrzucić do pobliskiego kosza. Okazało się, że nie był to pająk.