- Szukamy odpowiedzi, co zrobić by ograniczyć patostreamerom szanse, by i dzieci, i młodzież, i dorośli ich nie oglądali. Zależy nam, by nie tworzyli treści, które z natury są wynaturzone - powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski po emisji "W sieci patologii", wstrząsającego reportażu Jacka Smaruja o patostreamingu w Polsce.