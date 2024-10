Powódź na Saharze doprowadziła do zapełnienia się wodą jeziora, które od pół wieku pozostawało puste. Wypełnienie się zbiornika potwierdzają zdjęcia satelitarne wykonane przez NASA. Meteorolodzy podkreślają jednak, że nie jest to przyczyna do radości. Potężna powódź może zmienić tamtejszy klimat nawet na kilka lat przyczyniając się m.in. do występowania licznych burz.