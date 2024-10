Święto Wszystkich Świętych to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich i odwiedzamy ich groby. Tradycyjnie wizyta na cmentarzu wiąże się z zapaleniem zniczy, co jest ważnym gestem pamięci. Jak w tym roku kształtują się ceny zniczy?

Jaki jest koszt zniczy w 2024 roku? Ceny są dość zróżnicowane, ponieważ zależą od rozmiaru świecy, długości palenia oraz estetyki wykonania. Proste znicze bez wymiennego wkładu, to wydatek rzędu kilku złotych. Są jednak również takie, które kosztują nawet kilkaset złotych.

Według danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec, w ubiegłym roku sprzedano około 300 milionów zniczy w Polsce. Nic dziwnego, że popularne markety, zwłaszcza przed dniem Wszystkich Świętych, intensywnie konkurują między sobą, oferując różnorodne promocje.

Przegląd cen zniczy w popularnych dyskontach

W Biedronce najtańszy wkład kosztuje 2,99 zł. Jego czas palenia to dwie doby. Z kolei za wkład LED trzeba zapłacić 4,99 zł. Mały szklany znicz wysokości nieco ponad 12,5 cm i płonący około 27 godzin wyceniono na 3,99 zł.

300-gramowy znicz Lumia, którego okres palenia wynosi ponad 3,5 doby, kosztuje 34,99 zł. 24,99 zł to cena lampki LED, ozdobionej w środku figurką aniołka. Optymalny może być wybór świeczki za 6,99 lub 9,99 zł. Czas palenia obu modeli to 30-40 godzin.

W gazetce Lidla uwagę przykuwa płonący 55 godzin wkład za 2,39 zł (cena przy zakupie 16 sztuk), prosty znicz Luna (13 cm, płonący ponad dobę) kosztuje 3,99 zł.

Aldi zachęca do kupna małych zniczy za 1,99 zł i 2,99 zł. Na ozdabianą lampkę premium wysokości 27 cm trzeba wydać 22,99 zł. Nie brak oczywiście modeli o wypośrodkowanych rozmiarach i cenie. Zapłaci się za nie kilka złotych.

Jak wygląda sytuacja w hipermarketach?

Kaufland w swojej ofercie proponuje m.in. znicze: szklany cebula za niecałe 20 zł (33 proc. taniej) i fala za 9,99 zł (44 proc. taniej). Najtańszy wkład parafinowy wyceniono na 2,49 zł, a olejowy - 2,75 zł.

Za 4,99 zł można kupić nagrobną lampkę 27-centrymetrowej wysokości płonącą 40 godzin. Są też znicze dla bardziej wymagającego klienta. Np. kaplica za niecałe 70 zł, kula za 44,99 zł i wazon za prawie 30 zł. 24,99 zł trzeba wydać za znicz otwarty.

Carrefour zachęca do kupna latarenek z wkładem LED za 15,99 zł. W zestawie są do nich baterie, a taka ozdoba nagrobka świeci się nawet 90 dni. Z kolei najtańsza opcja to znicz szklany (w sześciopaku 3,99 zł).

W tym samym supermarkecie można też nabyć palący się przez 100 godzin znicz za 15,99 zł. Są również oferty zakupu ze zniżką 50 proc. na drugi produkt.

W Auchan reklamowana jest z kolei przeceniona o 13 proc. LED-owa świeczka dekoracyjna. Jej cena to 4,49 zł. Na ozdobiony aniołkiem znicz wysokości 20 cm i czasie palenia 12 godzin trzeba wydać tę samą kwotę. Na "środkowej półce" lampki ze wzorami za 7,99-10,49 zł. Nie brakuje propozycji kilkudziesięciozłotowych, na przykład lampionów za 39,99 zł.

Poza zniczami i wkładami, w większości marketów można znaleźć też kwiaty lub figurki.

