Ten dokument dla emeryta to wiele korzyści. Warto go mieć przy sobie

Nie każdy senior o tym pamięta, ale o przysługującym mu prawu do otrzymanych uprawnień poświadcza specjalny dokument. Nie tak dawno temu legitymacja emeryta-rencisty przeszła znaczące zmiany. Warto zapoznać się z informacjami o formie, w jakiej funkcjonuje dokument i krokach, które należy wykonać, by móc się nim posługiwać.

Z legitymacji emeryta-rencisty mogą korzystać wszyscy, którzy mają prawo do:

emerytury,

renty,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dzięki dokumentowi można potwierdzić swoje prawo do korzystania ze zniżek na przykład na bilety w komunikacji miejskiej czy transporcie publicznym. Z pomocą legitymacji można również uzyskać rabaty w ośrodkach uzdrowiskowych i instytucjach kultury, takich jak kina, teatry oraz muzea. Umożliwia ona także uzyskanie ulgi na rehabilitację i zwolnienie z opłat za abonament RTV.

mLegitymacja. Tak można ją otrzymać

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale legitymacja emeryta-rencisty od stycznia 2023 roku przeszła znaczące zmiany. Jest ona obecnie dostępna jako dokument elektroniczny. Mało tego, osoby, które uzyskały uprawnienia do renty czy emerytury po 1 stycznia 2023 na starcie będą mogły korzystać jedynie z mLegitymacji.

W jaki sposób można ją pozyskać? Korzystając z aplikacji mObywatel 2.0. Cała procedura jest bardzo prosta. Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić. Następnie wybrać opcję "dodaj dokument". Pojawi się wówczas lista, z której trzeba wybrać legitymację emeryta-rencisty.

ZOBACZ: Średnia emerytura w Polsce. ZUS podał kwotę

Aby posługiwać się mLegitymacją, nie należy składać żadnego wniosku. W formie elektronicznej, na przykład na smartfonach, funkcjonuje ona identycznie jak tradycyjny dokument. Co istotne, nie trzeba być podłączonym do internetu, aby poświadczać swoje uprawnienia.

Tradycyjna legitymacja emeryta i rencisty. Jak ją pozyskać?

Zmiany dotyczące legitymacji emeryta-rencisty nie oznaczają, że zniknęła ona całkowicie w formie plastikowej.

Przede wszystkim, ci, którzy korzystali z niej w takiej postaci przed styczniem 2023, cały czas mają do tego prawo. Ograniczeni są jedynie terminem jej ważności. Nie wyklucza to oczywiście używania także elektronicznej mLegitymacji.

Ponadto, jeśli jakakolwiek osoba uprawniona uznała, że woli korzystać z plastikowej wersji dokumentu, musi zawnioskować o to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To samo tyczy się tych, których tradycyjne legitymacje zaginęły, zostały uszkodzone bądź zniszczone.

Jak należy to zrobić? Potrzebne będzie wypełnienie stosownego wniosku, ewentualnie również dołączenie oświadczenia informującego o tym, co stało się ze starym dokumentem. Pisma te trzeba złożyć w dowolnej jednostce ZUS, osobiście lub poprzez pełnomocnika. Dozwolone jest przekazanie ich również za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego.

Wymiana legitymacji emeryta-rencisty

Ważna informacja dla emerytów, rencistów i osób uprawnionych do pozyskiwania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Ich legitymacja, niezależnie od formy, może podlegać aktualizacji. Dzieje się to w przypadku następujących zmian:

imienia i/lub nazwiska,

PESEL-u,

rodzaju świadczenia,

numeru oddziału NFZ emeryta lub rencisty.

Aby odświeżyć dane w mLegitymacji, należy nacisnąć opcję aktualizuj.

Dokumenty w formie elektronicznej mogą być dla seniorów dobrym rozwiązaniem. Pozwalają na posiadanie najważniejszych danych w jednym miejscu. Za pomocą smartfona z aplikacją mObywatel 2.0 można legitymować się mDowodem (osobistym), mPrawem jazdy czy legitymacjami. Inne możliwości to na przykład zastrzeżenie PESEL-u, kupno e-recepty czy, u kierowców, kontrola punktów karnych.

red / polsatnews.pl