Tarcia w koalicji ws. składki zdrowotnej. "Nie wyobrażam sobie"

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, czy jego gość wyobraża sobie sytuację, w której Sejm - głosami PiS, Konfederacji i Polski 2050 - przyjmuje projekt składki zdrowotnej wbrew woli największego klubu parlamentarnego, czyli Koalicji Obywatelskiej.

Zbigniew Konwiński o obniżce składki zdrowotnej. "Nie wyobrażam sobie"

- Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby koalicjanci nawzajem się rozgrywali przy pomocy klubów opozycyjnych. To byłoby bardzo złe, niebezpieczne i źle wróżyłoby koalicji. Jestem przekonany, że z Polską 2050 uda nam się wypracować porozumienie - podkreślił Zbigniew Konwiński.

Jak dodał, "umówiliśmy się, że w przyszłości będziemy starali się składkę zdrowotną dalej obniżać, natomiast w tej chwili - w 2025 roku - to jest około 4 miliardów złotych". - Będziemy też rozmawiać o innych rozwiązaniach, ale na 4 miliardy jesteśmy przygotowani. Umówiliśmy się, że to będzie mniej więcej tyle, ile będą wynosiły skutki dla finansów państwa w przyszłym roku będą wynosiły skutki wprowadzenia renty wdowiej - wyjaśnił.

- Jesteśmy (z Polską 2050 - red.) dogadani, co do tych 4 miliardów złotych w 2025 r. To jest absolutnie dogadane. Rozumiem naszych partnerów koalicyjnych, że chcą rozmawiać jeszcze o przyszłych rozwiązaniach, o tym, co będzie w roku 2026 i w kolejnych, więc będziemy spokojnie o tym rozmawiać - stwierdził polityk PO.

Następnie dziennikarz zapytał polityka o nadchodzące wybory prezydenckie oraz to, czy koalicja rządząca zamierza wystawić wspólnego kandydata. - Dobrze byłoby, gdyby koalicja rządowa miała jednego kandydata, to jest mało realne, ale byłoby to idealne rozwiązanie - przyznał Konwiński.

Poseł PO odniósł się również do kwestii reorganizacji głównej partii opozycyjnej, czyli PiS. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego powołało bowiem nowe ciało statutowe. - Nie wolno lekceważyć konkurenta, bo jak ktoś to robi jest blisko porażki. Natomiast te wszystkie ruchy PiS przypominają mi końcówkę lat 80. i reformowanie PZPR. Tam też były takie pomysły - rzeczywistość uciekała, a oni zajmowali się sobą. I trochę tak jest z PiS - ocenił.

Tekst aktualizowany.

Wcześniejsze odcinki "Graffiti" są dostępne TUTAJ.

WIDEO: Wiadomo, kiedy poznamy kandydata KO na prezydenta. Rafał Trzaskowski odsłania karty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / polsatnews.pl