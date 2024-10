Ustalony został sprawca wypadku na rondzie Tybetu w Warszawie - podał Piotr Skiba, rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej. Tak, jak ustalił wcześniej Polsat News, jest to Tomasz U., który w 2020 roku spowodował katastrofę autobusu komunikacji miejskiej na moście Grota-Roweckiego. Śledczy podali, że mężczyzna po potrąceniu 48-latka na rondzie chciał uciec z Polski.

Rzecznik prokuratury podał, że 31-letni Tomasz U. w czwartek między 5:45 a 6:00 rano odwoził konkubinę do jej miejsca pracy. Gdy wracał do mieszkania, potrącił mężczyznę, który "dość szybkim krokiem wszedł na pasy przy zmieniających się światłach".

- Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia elektrycznym volkswagenem, który był własnością firmy leasingowej. Skierował się następnie pod Pruszków, gdzie w jednym z lasów porzucił samochód, wyrzucił kluczyki i telefon komórkowy. Następnie wrócił do Warszawy i poczynił przygotowania do ucieczki z kraju - powiedział.

Wypadek na rondzie Tybetu. Potrącony ma "bardzo poważne obrażenia"

Jak dodał Piotr Skiba, Tomasz U. został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Warszawie, razem z konkubiną. - Dokonano przeszukania w lokalu, ujawniono (w nim) narkotyki w śladowej ilości około dwóch gramów amfetaminy - uściślił.

ZOBACZ: Wypadek w Warszawie przy rondzie Tybetu. Media: Sprawca powiązany z inną głośną tragedią

Przekazał, że mężczyzna został zatrzymany na 48 godzin. Śledczy nie skonkretyzowali jeszcze zarzutów wobec niego, ponieważ biegli nie wydali jeszcze opinii o stanie ofiary wypadku. - Obrażenia pokrzywdzonego są bardzo poważne. Bardzo długo trwały czynności ratunkowe, jego stan był krytyczny, później uległ poprawie, ale jest niestabilny - powiedział.

Rzecznik podkreślił, że zarzuty najpewniej będą szły w kierunku spowodowania wypadku w ruchu drogowym, połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia. Jak zaznaczył, Tomasz U. nie zaprzeczał, iż spowodował wypadek na rondzie Tybetu.

Tomasz U. miał zakaz prowadzenia pojazdów. Ale go zlekceważył

31-latek cztery lata temu, kierując pod wpływem amfetaminy, spowodował katastrofę autobusu miejskiego, który spadł z mostu Stefana Grota-Roweckiego - zginęła wtedy jedna osoba, a 22 zostały ranne. Piotr Skiba przypomniał, iż Tomasz U. został skazany nieprawomocnie na siedem lat więzienia, ale nadal nie wyznaczono terminu rozprawy apelacyjnej, dlatego w czwartek był on na wolności.

- Dokonaliśmy ustaleń, że wobec Tomasza U. obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów. Został orzeczony przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w lipcu tego roku, a uprawomocnił się w sierpniu. - Dotyczy naruszenia innego zakazu prowadzenia pojazdów, który został orzeczony przez Sąd Rejonowy w Grójcu - uściślił.

Mężczyzna nie powinien więc kierować samochodem do 2027 roku - jednak, mając świadomość sądowej decyzji, wsiadł za kółko i potrącił pieszego. - Praktycznie co trzy tygodnie mamy do czynienia z konferencją prasową, bo są poważne okoliczności związane z wypadkami, gdzie mamy zakaz prowadzenia pojazdów, (jazdę) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdzie mamy ucieczkę z miejsca zdarzenia - wyliczył rzecznik.

Jego zdaniem dwa lata, by uprawomocnił się wyrok skazujący, to "jakaś nieprawidłowość" i zasugerował, że zmianą prawa powinien zająć się parlament. Dodał, że w sprawie potrącenia na rondzie Tybetu możliwy jest prokuratorski wniosek o areszt tymczasowy.

Tomasz U. usłyszał wyrok. W więzieniu nie siedzi, bo złożył apelację

Wyrok ws. katastrofy na moście Grota-Roweckiego zapadł pod koniec 2022 roku - sąd nieprawomocnie skazał Tomasza U. na siedem lat więzienia, nałożył na niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i nakazał wypłatę nawiązek na rzecz poszkodowanych pasażerów, pracodawcy oraz zarządcy drogi.

Z wyrokiem sądu I instancji nie zgodziła się prokuratura, pełnomocnicy oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, którzy w lutym 2023 wnieśli apelację.

ZOBACZ: Kierowca FlixBusa traci pracę. Wystarczyło osiem sekund

W czwartek rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Warszawie ds. karnych sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak przekazała, iż sprawa Tomasza U., dotycząca spowodowania katastrofy autobusu, oczekuje na wyznaczenie terminu. Jak przyznała, sąd ma zaległości i w pierwszej kolejności na wokandę trafiają sprawy, w których jest zastosowany tymczasowy areszt i takie zagrożone przedawnieniem.

- Po prostu staramy się wyjść z zaległości. Jeszcze kilka lat temu wszystkie sprawy terminowaliśmy w ciągu dwóch miesięcy, także przeważnie po trzech, czterech miesiącach sprawa była już na terminie od wpłynięcia. W tej chwili czeka się trzy, cztery lata - wyliczyła rzeczniczka.

WIDEO: Petru wskazuje zaniedbanie rządu. "Trzeba się uderzyć w piersi" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl