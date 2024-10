Do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść w poniedziałek na DW984 na trasie Mielec-Tarnów. "Kierowca Flixbusa tak się śpieszył, że postanowił po staropolsku walić na czołowe ze słabszym. Może Flixbus zainteresuje się tym, co robią jego pracownicy?" - brzmi dopisek pod nagraniem opublikowanym na profilu "bandyci drogowi".

"07.10.2024, około 9:00, DW984 Mielec-Tarnów. Kierowca Flixbusa tak się śpieszył, że postanowił po staropolsku walić na czołowe ze słabszym. Może Flixbus zainteresuje się tym, co robią jego pracownicy?"@cpt_speaking pic.twitter.com/ewU5zMTHia — bandyci drogowi (@bandyci_drogowi) October 7, 2024

Na filmie widać jak, autokar wyprzedza pozostałe auta, ignorując nadjeżdżający z naprzeciwka samochód. Kierowca pojazdu był zmuszony do nagłego hamowania i użycia klaksonu. Pod nagraniem pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy: "To nie jest odosobniony przypadek. Ich kierowcy tak jeżdżą", "No to mu się faktycznie pośpieszyło", "Zabrać uprawnienia. Więcej kar nie trzeba".

Mielec. Filxbus pędził "na czołowe". Do sieci trafiło nagranie

Do nagrania odniósł się także wysoki przedstawiciel firmy. "Już się zajmujemy zidentyfikowaniem kierowcy, konsekwencje będą jedyne właściwe: zakończenie współpracy i ban na prowadzenie zielonych autobusów" - zapowiedział Michał Leman, wiceprezes FlixBusa na Europę Wschodnią.

Redakcja "Faktu" postanowiła sprawdzić, jak zakończyła się ta sprawa. "Zidentyfikowaliśmy kierowcę odpowiedzialnego za ten kurs" - przekazał w odpowiedzi Flixbus.

O włos od tragedii na drodze. Flixbus zabiera głos

"Narażanie zdrowia i życia zarówno pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego, jest absolutnie nieakceptowalne, dlatego wspólnie z naszym partnerem obsługującym tę linię podjęliśmy decyzję o natychmiastowym zwolnieniu kierowcy odpowiedzialnego za manewr przedstawiony na nagraniu. Zwolnienie obejmuje wszystkie zielone linie, również te obsługiwane przez innych partnerów FlixBusa" - przekazano.

Firma zaznaczyła również, że jej kierowcy są regularnie szkoleni z zasad bezpiecznej jazdy, obsługi klienta oraz reagowania na trudne sytuacje na drodze. Przewoźnik przeprosił również za sytuację i podkreślił, że nie zgadza się na łamanie zasad ruchu drogowego i narażanie jego uczestników na niebezpieczeństwo.

