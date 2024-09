Gdzie na grzyby? Te miejsca sprzyjają borowikom, kurkom i nie tylko

Kalendarzowa jesień już za rogiem. Ta pora roku, choć nie wszystkim wesoło się kojarzy, jest przez pewną grupę osób bardzo wyczekiwana. Chodzi o grzybiarzy. Grzybobranie to w Polsce wręcz „sport narodowy”. Oto kilka rad, gdzie znaleźć poszczególne gatunki i na co szczególnie uważać podczas poszukiwań.

Na grzybobranie można ruszać już późną wiosną, na przykład w maju. Również w okresie wakacyjnym, zwłaszcza pod koniec lata, można z powodzeniem wybrać się do losu, by napełnić koszyki. Jednak to jesienne miesiące są zdecydowanie okresem grzybowego szczytu.

Mniej więcej od połowy września do pierwszych przymrozków warunki do zbierania są najlepsze. Wtedy panuje odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza.

Gdzie zbierać grzyby?

Jest kilka regionów w Polsce, których lasy uchodzą za najlepsze na naprawdę obfite zbieranie. Na liście tej wymienia się przede wszystkim:

Wielkopolskę,

Lubelskie,

Świętokrzyskie,

Małopolskę,

a także pogranicze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Zanim udamy się na grzybobranie, warto sprawdzić, za którymi drzewami szczególnie należy się rozglądać? Dlaczego? Wiele gatunków upodobało sobie "towarzystwo" określonych drzew i często występują "w komplecie".

Przykładami takiej współpracy są:

borowiki szlachetne , zwane też prawdziwkami często spotykane są obok sosen i świerków,

, zwane też prawdziwkami często spotykane są obok sosen i świerków, pod bukiem, dębem lub brzozą można odnaleźć cenionego przez smakoszy borowika usiatkowanego ,

, kurki występują w lasach iglastych oraz lasach mieszanych, również chętnie "parują się" z sosnami i świerkami,

występują w lasach iglastych oraz lasach mieszanych, również chętnie "parują się" z sosnami i świerkami, rydze spotkamy pod sosnami, zwłaszcza na obrzeżach lasów,

spotkamy pod sosnami, zwłaszcza na obrzeżach lasów, pod modrzewiem można znaleźć maślaki , nierzadko pojawiają się również w parkach, a nawet w pobliżu pojedynczych drzew,

, nierzadko pojawiają się również w parkach, a nawet w pobliżu pojedynczych drzew, pod brzozami czekają na swoich znalazców koźlarze ; spotykane są również regularnie pod topolą, grabem czy osiką,

; spotykane są również regularnie pod topolą, grabem czy osiką, zarówno w lasach liściastych, sosnowych, jak i mieszanych, na przykład pod dębem lub brzozą, wyrastają podgrzybki ,

, z kolei na kanię natknąć się można w lasach, pośród traw, na pastwiskach i łąkach.

Grzybobranie. Kilka cennych rad

Warto jeść grzyby, bo mają mnóstwo zalet. Nie są kaloryczne, zawierają sporo błonnika. Nie brak im witamin i świetnie wpływają na odporność. Mało tego, są badania, które sugerują, że jest związek pomiędzy spożywaniem grzybów, a zmniejszeniem ryzyka zachorowania na nowotwory.

Nie należy jednak zapominać, że nie wszystkie gatunki są jadalne. Dlatego przyswoić zasady bezpiecznego grzybobrania. Oto kilka z nich:

należy zbierać grzyby wyrośnięte,

warto korzystać z atlasów, a do koszyków powinny trafiać te gatunki, co do których zbierający nie ma wątpliwości, że są jadalne,

najlepiej, gdyby początkujący zbierali jedynie grzyby rurkowe; wśród nich nie ma śmiertelnie trujących gatunków,

wskazane jest korzystanie z koszyków i przepuszczających powietrze pojemników; plastikowe opakowania, na przykład siatki, doprowadzają do szybkiego psucia się okazów, a to grozi zatruciem,

grzyby wchłaniają zanieczyszczenia ze środowiska, w jakim się znajdują; lepiej nie zbierać tych znajdujących się przy drogach czy w okolicach skupisk odpadów,

źle się może skończyć jedzenie surowych grzybów.

Warto pamiętać też o tym, że nie nawet jeśli jakiś gatunek jest trujący, to nie należy go niszczyć. Wiele z nich jest pod ochroną.

Nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcze mięśni i podwyższona temperatura - jeśli po zjedzeniu grzyba wystąpią takie objawy, należy wywołać wymioty i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

