- My to robimy, a nie robi tego nikt inny - podkreślił Radosław Sikorski, wskazując na kluczową rolę Polski w finansowaniu Stalinków dla Ukrainy. Jak dodał, to wyłącznie nasz kraj, a nie Elon Musk, finansuje je w ramach wsparcia dla wschodnich sąsiadów. To m.in. ten aspekt pomocy sprzętowej miał zostać poruszony na szczycie w Ramstein, który został przełożony na inny termin.