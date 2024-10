Mołdawia, była republika radziecka licząca 2,5 miliona mieszkańców, położona między Rumunią a Ukrainą, przeprowadzi referendum w sprawie zapisania członkostwa w UE jako "celu strategicznego" w swojej konstytucji już 20 października.



Z tej okazji szefowa KE odwiedziła stolicę kraju - Kiszyniów - gdzie przekonywała, że "miejsce Mołdawii jest w Unii Europejskiej".



- Zachęcam obywateli Mołdawii do skorzystania z głosowania i wyrażenia wolnego wyboru. To wy, Mołdawianie, zdecydujecie. To wasz suwerenny wybór, co zrobić ze swoim krajem, i nikt nie może w ten wybór ingerować - podkreślała, stojąc ramię w ramię z prezydent Maią Sandu.

Referendum w Mołdawii. Ursula von der Leyen zachęca do udziału

Referendum w Mołdawii odbędzie się wraz z zaplanowanymi na ten sam dzień wyborami prezydenckimi. Jedną z biorących w nich udział jest urzędująca głowa państwa, wspomniana prozachodnia Sandu, która chce ubiegać się o reelekcję.



Mołdawskie media poświęcają dziś wiele miejsca zapowiedzi Ursuli von der Leyen, która ogłosiła, że UE wesprze Mołdawię trzyletnim pakietem rozwojowym dla gospodarki o wartości 1,8 mld euro. Ma on pomóc zbliżyć się mołdawskiemu rynkowi do unijnego, m.in. dzięki inwestycjom w infrastrukturę i zwiększeniu wydajności energetycznej.

- Wyremontujemy szkoły, zbudujemy na przykład dwa nowe szpitale - w miejscowościach Bielce i Kaguł - obiecała von der Leyen. Środki mają być przeznaczone także m.in. na inwestycje transportowe, mosty oraz linie energetyczne, łączące kraj z UE.

Mołdawia wybierze prezydenta. Walka z rosyjską dezinformacją

Prezydent Maia Sandu podkreśliła podczas spotkania z von der Leyen, że wizyta ta odbywa się w "kluczowym dla kraju momencie", a UE jest nie tylko ważnym partnerem gospodarczym, ale także "prawdziwą rodziną pokoju i bezpieczeństwa".

Sandu zmierzy się w nadchodzących wyborach z dziesięcioma innymi kandydatami, ale to ona jest faworytką, notującą poparcie na poziomie 27 proc.



Władze w Kiszyniowie zwracają uwagę, że obecnie kraj mierzy się z jeszcze intensywniejszymi niż dotychczas rosyjskimi działaniami hybrydowymi, które mają utrudniać prace prozachodniemu rządowi.