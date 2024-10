We wtorek Komitet Noblowski ogłosił, że laureatami tegorocznej Nagrody Nobla zostali John J. Hopfield oraz Geoffrey E. Hinton "za fundamentalne odkrycia i wynalazki, które umożliwiają uczenie maszynowe za pomocą sztucznych sieci neuronowych". Pierwszy z naukowców jest Amerykaninem, a drugi pochodzi z Kanady. Jednak - jak informuje płocka kuria - w sprawie pojawił się również polski akcent.

Z odnalezionej w diecezjalnych archiwach metryki wynika, że ojciec Hopfielda - pierwszego z nagrodzonych - Józef Chmielewski, urodził się 17 marca 1891 roku w Płocku i tego samego roku został ochrzczony na terenie diecezji. Matka noblisty miała na imię Konstancja. Oboje byli fizykami.

Noblista z fizyki ma polskie korzenie. Co wiemy o Johnie Hopfieldzie?

Rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie Chmielnicki zmarł w 1953 roku. Jak podkreśla organizacja "Research in Poland" - we wszystkich notach biograficznych opisywano go jako polskiego naukowca.

John Joseph Hopfield junior urodził się już na terytorium USA. Na świat przyszedł 15 lipca 1933 r. w Chicago. Postanowił kontynuować rodziną tradycję i również poświęcić swoje życie fizyce.

W 1954 r. uzyskał licencjat z fizyki na Swarthmore College w Pensylwanii, a w 1958 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Cornella w Ithace i w tym samym roku rozpoczął pracę w Laboratoriach Bella w Murray Hill. Następnie pracował na różnych uczelniach, a w 1997 r. został profesorem Princeton University.

Diecezja płocka podzieliła się również ciekawostką związaną z nazwiskiem naukowca. Jak się okazuje, "Hop-field" jest luźnym odpowiednikiem nazwiska "Chmielewski".

Nagrody Nobla 2024. To niejedyny polski akcent

"Research in Poland" przypomina, że Hopfield to niejedyny tegoroczny noblista związany z Polską. Nagroda Nobla 2024 w dziecinie fizjologii lub medycyny została przyznana naukowcom Gary'emu Ruvkunowi i Victorowi Ambrosowi, z czego ojciec ostatniego z nich również był Polakiem. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował krótko przed drugą wojną światową.

Przypomnijmy, że nagrodę otrzymali za odkrycie mikroRNA (miRNA) - krótkich, niekodujących cząsteczek RNA, które pełnią kluczową rolę w regulacji ekspresji genów. Jego zidentyfikowanie miało ogromny wpływ na zrozumienie mechanizmów molekularnych, które kontrolują rozwój i różnicowanie komórek, a także procesów chorobowych.