Jesień kojarzy się z zapachem lasu pełnego grzybów, parkowych alejek pokrytych liśćmi i dymu z ognisk, które kiedyś były symbolem jesiennych porządków. Dziś jednak palenie liści na posesji jest surowo zabronione i może prowadzić do wysokich kar. Za wrzucanie bioodpadów do ogniska grozi grzywna nawet do pięciu tysięcy złotych.