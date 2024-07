Wprowadzenie nowych zasad ma na celu ochronę polskich lasów oraz wykorzystanie w sposób bardziej zrównoważony i efektywny pełnowartościowego drewna. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy na pozytywny efekt zmian zarówno dla gospodarki naturalnej, jak i dla przemysłu drzewnego w Polsce. Zmiany mogą wejść w życie już we wrześniu.

Spalanie drewna. Nadchodzi wielka zmiana

Według wiceministra Mikołaja Dorożały nowe przepisy mają zapobiec spalaniu pełnowartościowego drewna w elektrowniach. Zdaniem urzędnika takie drewno powinno trafiać do polskiego przemysłu drzewnego, a nie być używane jako paliwo. Projekt rozporządzenia, który jest odpowiedzią na postulaty branży drzewnej i organizacji społecznych, został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Dodatkowym celem nowych regulacji jest zmniejszenie presji na wyrąb lasów przez energetykę zawodową. Przepisy zabraniają przetwarzania pełnowartościowego drewna, na przykład przez zrębkowanie czy mielenie w celu jego spalania. Dzięki temu przemysł drzewny będzie mógł lepiej wykorzystać dostępne zasoby drewna, a energetyka będzie musiała szukać alternatywnych źródeł paliwa.

Co to jest drewno energetyczne? Definicja i specyfikacja

Nowe przepisy precyzyjnie definiują pojęcie drewna energetycznego, odpowiadając na wymagania unijnej dyrektywy RED III. Dyrektywa ta określa cele Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii, podnosząc je do co najmniej 42,5% do 2030 roku. Należy podkreślić, że biomasa drzewna zachowuje status odnawialnego źródła energii, jednak z wyłączeniem drewna przydatnego dla przemysłu przetwórczego.

Zgodnie z propozycją MKiŚ, drewno uznane za energetyczne musi posiadać obniżoną wartość i cechy uniemożliwiające jego przemysłowe wykorzystanie. Może mieć średnicę dolną poniżej 5 cm bez kory lub 7 cm z korą, niezależnie od długości, albo długość do 3 metrów i średnicę górną co najmniej 5 cm bez kory lub 7 cm z korą. Dodatkowo drewno energetyczne musi mieć co najmniej jedną wadę, taką jak duża krzywizna, zgnilizna miękka, brunatnica czy zwęglenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni.

Nowe przepisy definiują również surowiec drzewny, którego przemysłowe wykorzystanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na obniżoną wartość techniczną i użytkową. Obejmuje to pozostałości drzewne z leśnictwa, produkcji rolniczej oraz produkty uboczne przetworzenia drewna, takie jak kora, strużyny, odziomki, trociny, wióry, zrębki czy szczapy. Drewno energetyczne mogą stanowić także odpady drewnopochodne oraz surowiec z upraw energetycznych.

