Para z Hiszpanii została zatrzymana podczas miesiąca miodowego w Singapurze. Wszystko to z powodu protestu zorganizowanego przeciwko singapurskiemu właścicielowi klubu sportowego - poinformował portal Marca.



Zaczęło się od tego, że pan młody - Dani Cuesta - zamieścił w sieci swoje fotografie sprzed domu Petera Lima, miliardera i właściciela klubu Valencia CF, z banerem krytykującym biznesowego magnata.

Wkrótce - wraz z partnerką Mireią Saez - mężczyzna został zatrzymany próbując wylecieć z Singapuru. Para była już na lotnisku, ale jej paszporty zostały skonfiskowane. O wszystkim poinformował burmistrz Walencji María José Catalá. Nie jest do końca jasne, jaka kara grozi nowożeńcom, jeśli w ogóle zostaną oni ukarani, ale sprawa ma rozwiązać się lada moment.

Para Hiszpanów zatrzymana w Singapurze podczas miesiąca miodowego

Krótko po wylądowaniu w Singapurze w ubiegły czwartek, Cuesta zamieścił w mediach społecznościowych informację, że zrobi sobie kilka zdjęć z ukochaną flagą, na której napisane było "Lim Go Home" [Lim, wracaj do domu - red.].



Zachęcony przez użytkowników online, Cuesta wrzucił do sieci zdjęcia zrobione w różnych turystycznych miejscach w Singapurze, trzymając właśnie żółty baner. Jedna z tych fotografii wykonana została akurat przed posiadłością Lima.

W sieci pojawiło się też wideo, na którym Hiszpan zamieszcza baner z popularnym wśród kibiców hasłem "Lim out" na bramie rezydencji bogacza.



Materiały szybko stały się istnym viralem pośród fanów Valencii, a Cuesta udzielił nawet wywiadu w dedykowanym dla kibiców podcaście.

Zapozował z banerem krytykującym miliardera. Valencia CF reaguje

Jak wyjaśnił zatrzymany Hiszpan, gdy tylko jego żona zasugerowała wyjazd do Singapuru, wpadł na pomysł wzięcia ze sobą baneru i naklejek, które umieścił w całym Singapurze.



- Powiedziałem żonie, że to jest coś, co muszę zrobić. Najprawdopodobniej na próżno, ale wiadomość została wysłana. Nie chcemy tych ludzi w Walencji - powiedział gazecie "Tribuna Deportiva".



To pierwszy raz, gdy Hiszpan został zatrzymany, a jego żona nie może już doczekać się przejścia przez procedurę imigracyjną i powrotu do domu. On sam żartuje we wpisach w Internecie, że nie tak miał wyglądać jego miodowy miesiąc i że ma nadzieję, że nie trafi do singapurskiego więzienia.



Hiszpańska ambasada w Singapurze potwierdziła mediom na Półwyspie Iberyjskim, że dwóm obywatelom Hiszpanii odebrano paszporty w związku z toczącym się postępowaniem. Para nie została jednak poinformowana, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Oboje mogą opuszczać hotel, w którym się zatrzymali, ale nie mogą wyjechać z Singapuru.



Valencia CF tymczasem przekazała, że zna historię nowożeńców i pozostaje w kontakcie z ambasadą w Singapurze, która zapewniła, że parze udzielana jest pomoc, aby sprawę rozwiązać jak najszybciej.

Kim jest Peter Lim?

Peter Lim jest jednym z najbogatszych ludzi w Singapurze. Klub Valencia CF zakupił w 2014 roku i został tym samym jego pierwszym zagranicznym właścicielem.

Po początkowym okresie względnego spokoju szybko stał się niepopularny wśród fanów, ponieważ wyniki zespołu spadły, a klub zaciągnął ogromne długi poza boiskiem. Lim był szczególnie krytykowany za przyjaźń z portugalskim "superagentem" Jorge Mendesem i jego rzekomy wpływ na rekrutację zawodników i trenerów przez klub.



Innym współpracownikiem Lima jest były obrońca Manchesteru United Gary Neville, z którym do początku tego roku był współwłaścicielem angielskiego klubu niższej ligi Salford City.



Pomimo braku doświadczenia menedżerskiego Neville został mianowany głównym trenerem Valencii w 2015 roku, ale cztery miesiące później został zwolniony po katastrofalnym okresie na stanowisku.