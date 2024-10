Trener Legii Warszawa mierzy się z poważnymi kłopotami. Prokuratura w Lublinie postawiła Goncalo F. dwa zarzuty, które są wynikiem prowadzonego w jego sprawie śledztwa. Od dzisiaj 34-latek ma status podejrzanego, ale nie przyznaje się do winy. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Goncalo F. usłyszał we wtorek dwa zarzuty - potwierdziła polsatnews.pl. rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Agnieszka Kępka.



Jeden z nich dotyczy spowodowania uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia ciała na czas poniżej siedmiu dni, drugi natomiast formułowania gróźb karalnych. Chodzi tu o wydarzenia z marca 2023 r. Trenerowi Legii Warszawa grozi w związku z tym do trzech lat więzienia.

Trener Legii Warszawa z zarzutami. Goncalo F. może trafić za kratki

Sprawa sięga 5 marca 2023 r., kiedy to będący jeszcze szkoleniowcem Motoru Lublin F., po meczu z GKS-em Jastrzębie, obraził rzeczniczkę prasową klubu Paulinę Maciążek, a następnie zaatakował stającego w jej obronie prezesa Motoru Pawła Tomczyka.



Portugalczyk miał się na tyle zezłościć, że rzucił w Tomczyka plastikową kuwetą na dokumenty i rozciął mu łuk brwiowy. Poszkodowany trafił do szpitala, ale 34-latek nie został wówczas zwolniony. Odszedł dopiero sam i to wprost do Legii Warszawa.

Sprawą zajmował się przez pewien czas nawet PZPN, lecz skończyło się na karze dyskwalifikacji w zawieszeniu i grzywnie.



Agresywne zachowanie F. przykuło jednak uwagę także prokuratury, która badała liczne wątki. Postępowanie toczyło się w sprawie, a nie przeciwko 34-latkowi aż do dzisiaj. 8 października trener usłyszał wspomniane zarzuty. - Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do stawianych mu zarzutów - przekazała nam prok. Agnieszka Kępka.

Co dalej z portugalskim szkoleniowcem? Ważą się losy Goncalo F.

Sportowi dziennikarze zwracają uwagę, że decyzja prokuratury może mieć wpływ na przyszłość F. w Legii Warszawa. Klub waha się, co począć ze szkoleniowcem, którego osiągnięcia nie są jednoznaczne.

Z jednej strony Legia słabo radzi sobie w ekstraklasie, z drugiej awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i wygrała ostatnio z Betisem.



We wtorek wieczorem Goncalo F. ma ponownie spotkać się z dyrektorem sportowym Legii Jackiem Zielińskim, o czym poinformował Piotr Koźmiński. Niewykluczone, że po rozmowie podjęta zostanie ostateczna decyzja ws. przyszłości Portugalczyka.

