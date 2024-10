Niecodzienne sceny na konferencji prasowej premiera Słowacji. Robert Fico został wytrącony z równowagi pytaniem jednego z dziennikarzy, co skutkowało niekontrolowanym wybuchem jego złości. - Zachowujecie się jak żądni krwi dranie - stwierdził, odnosząc się do działań mediów, którym zagroził nowymi środkami kontrolnymi. Opozycja grzmi, że to jawna zapowiedź wprowadzenia cenzury.