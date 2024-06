Według oficjalnych komunikatów zatrzymany w czwartek to 26-letni mężczyzna, pochodzący z Ameryki Południowej. Próbował podpalić autobusy w jednej z praskich zajezdni miejskich.

Usłyszał już zarzut udziału w kacie terrorystycznym. Grozi mu od 12 do 20 lat więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wydał decyzję o areszcie podejrzanego.

Czechy organizują Radę Bezpieczeństwa Państwa

Czeski rząd spotkał się na specjalnym posiedzeniu, by omówić sprawy bezpieczeństwa. Premier zwrócił uwagę na elementy wojny hybrydowej, z którą zmagają się państwa Europy.

- W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że rosyjski wywiad może być zaangażowany w ataki w całej Europie - zaznaczył Petr Fiala.

- Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że rosyjskie ataki były głównie hybrydowe, skoncentrowane na infrastrukturze IT. Teraz dochodzimy do etapu, w którym mogą one obejmować również obiekty fizyczne - oświadczył minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan.

Czechy. Wprowadzono środki bezpieczeństwa

Po uzyskaniu informacji o możliwym ataku i ujęciu podejrzanego, w Czechach wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Dodatkowe patrole policji pojawiły się na ulicach miast, w centrach handlowych, w komunikacji miejskiej oraz na dworcach kolejowych.

Szef czeskiego MSW zapewnił, że podjęte działania mają przede wszystkim charakter prewencyjny i mieszkańcom Czech nie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.