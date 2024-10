Ryszard Petru: Trzeba się uderzyć w piersi

Polska 2050 złoży własny projekt ws. składki zdrowotnej. - Trzeba pokazać, że zrobiliśmy coś dla przedsiębiorców, bo w tym obszarze się bardzo mało zrobiło. Trzeba się uderzyć w piersi - powiedział w "Graffiti" Ryszard Petru. Poseł skomentował też propozycję PO, ograniczającą reformę składki zdrowotnej tylko do usunięcia składki od sprzedaży środków trwałych. -To jest niezbędne minimum - ocenił.

Polska 2050 zapowiedziała, że złoży własny projekt w sprawie zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

- Będziemy zgłaszać naszą ustawę do Sejmu. Ona będzie uwzględniała limit budżetowy, który wyznaczył minister finansów Andrzej Domański, (...) żeby znacznie mniej ważyła w przyszłorocznym budżecie - powiedział w programie "Graffiti" Ryszard Petru.

Przypomniał, że minister finansów na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami zadeklarował, że przeznaczy cztery miliardy złotych na obniżenie składki zdrowotnej.

Poseł Polski 2050 wyraził nadzieję, że koalicjanci potraktują projekt Polski 2050 "serio".

- Polacy tego oczekują, to było zobowiązanie koalicji w ramach umowy koalicyjnej. W wyborach prezydenckich będą nas z tego rozliczać - stwierdził.

- Ważne jest to, żeby pokazać, że zrobiliśmy coś dla przedsiębiorców, bo w tym obszarze się bardzo mało zrobiło. Trzeba się uderzyć w piersi - dodał.

Póki co do wykazu prac rządu trafił za to projekt PO ograniczający reformę składki zdrowotnej tylko do usunięcia składki od sprzedaży środków trwałych.

- To nie jest to, czego oczekiwali Polacy. To jest niezbędne minimum - ocenił Petru.

