- Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków - powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i zaproponowała ograniczenia w najmie krótkoterminowym. - Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele - dodała. Wcześniej szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeciwstawiła się pomysłowi kredytu "zero procent" na mieszkania.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała w mediach społecznościowych działania ograniczenie krótkoterminowego najmu mieszkań.

- Polska jest liderem w Europie wysokich cen wynajmu mieszkań - powiedziała w wideo zamieszczonym w serwisie X. - Tak wynika z najnowszego raportu Programu Badań Rozwoju Przestrzennego Europy - dodała.

Jak przekazała polityk Polski 2050, młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu. - Jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są w hotele - przekazał Pełczyńska-Nałęcz.

Ograniczmy najem krótkoterminowy typu airbnb.



Minister podkreśliła, że "tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań, przypada 20 nowych ofert Airbnb, czyli lokali na wynajem krótkoterminowy".

- Mieszkania, które mogłyby służyć dla normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi a'la hotelowe - wyjaśniła.

- Jaki jest efekt? Ceny wynajmu długoterminowego rosną - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. - Zmieńmy to - zaapelowała.

Minister wskazała, że - po pierwsze - trzeba wprowadzić rejestr lokali, które są wykorzystywane na Airbnb po to, by wyciągnąć je z szarej strefy.

- Po drugie: system podatkowy powinien zniechęcać do wynajmu krótkoterminowego. Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków, są miejscem do życia - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Kłótnia w rządzie o kredyt 0 proc. Premier żądał wyjaśnień

Wcześniej minister związana z Polską 2050 przeciwstawiła się pomysłowi kredytu "zero procent" na mieszkania. Po posiedzeniu rządu, na którym opracowywano budżet Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że na ten cel przeznaczono "okrągłe zero złotych".

- Fakty są inne, będę oczekiwał od pani minister wyjaśnienia - skomentował premier Donald Tusk słowa swojej minister.