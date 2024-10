Turyści w wieku od 35 do 69 lat zamówili drinki w hotelowym barze - zupełnie nie będąc świadomymi, że to, co im zaserwowano nie jest trunkiem, którego mogli się spodziewać - podał Focus on Travel News.



Krótko po skosztowaniu napoju cała piątka zaczęła się coraz gorzej czuć i wkrótce na pokładzie wezwanych przez hotelową obsługę karetek trafiła do szpitala uniwersyteckiego nieopodal Heraklionu.

Kreta. Pięciu turystów zatruło się silnie żrącym środkiem

Jak przekazały władze szpitala, turyści zostali skierowani na oddział intensywnej opieki medycznej, przy czym stan dwójki był na tyle poważny, że wymagali oni intubacji, czyli umieszczenie plastikowej rurki w tchawicy w celu udrożnienia dróg oddechowych. Lokalne służby zatrzymały tymczasem w związku ze sprawą kierownika hotelu i barmana, którzy zostali przesłuchani.

Według doniesień barman twierdził, że nalał płyn z butelki z napisem sugerującym, iż jest to popularny grecki trunek, stąd też nie miał świadomości, iż w środku znajduje się detergent. Wstępne badania laboratoryjne wykazały natomiast, że turystom podano silny środek czyszczący, powodujący poważne uszkodzenia wewnętrzne. Incydent wywołał uzasadnione oburzenie i zaniepokojenie wśród miejscowej ludności oraz wypoczywających na wyspie podróżnych.

Podano im detergent. Trwa dochodzenie w sprawie

Władze wyspy wszczęły w sprawie szczegółowe dochodzenie, a grecka policja ściśle współpracować ma z urzędnikami ds. zdrowia, aby zapewnić bezpieczeństwo innym gościom. Próbki pobrane z baru zostaną poddane dalszym badaniom w celu dokładnego ustalenia składu cieczy i uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy był to wypadek, czy też celowe działanie.

Kreta jest jednym z głównych celów wakacyjnych, zwłaszcza dla turystów niemieckich, brytyjskich i holenderskich. Lokalna rada ds. turystyki już wyraziła zaniepokojenie tym, jaki wpływ na reputację wyspy mogą mieć tego typu incydenty.



Kierownictwo hotelu nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale źródła wskazują, że bar został zamknięty na czas trwania dochodzenia.