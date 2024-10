Prezydent USA Joe Biden nie pojawi się w Niemczech na szczycie Ramstein. Amerykański przywódca odwołał swój udział w tym wydarzeniu oraz podróż do Angoli z powodu przygotowań do nadchodzącego huraganu Milton. Biden nadzoruje także działania pomocowe po tym, jak w wybrzeże USA uderzył huragan Helene. Informację podał we wtorek Biały Dom.